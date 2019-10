Pulizia delle spiagge e conferenze: 3 giorni con ‘Spiaggialonga’ tra Ravenna, Rimini e Cesenatico

Dal 28 al 30 ottobre, tutti in Romagna per l’iniziativa organizzata dall’Area Edilizia e Sostenibilità dell’Università di Bologna e degli studenti universitari, che sono stati i promotori principali dell’evento. Nell’ambito del progetto Multicampus Sostenibile, sono state organizzate tre giornate per riflettere e allo stesso tempo agire concretamente per la sostenibilità ambientale.

Si parte con Spiaggialonga 2019 lunedì 28 ottobre, alle 14, a Ravenna presso l’Aula Bovini del Dipartimento Storia Culture Civiltà (Via S. Vitale, 28/30), con la conferenza “Plastiche, microplastiche e ambiente”, per riflettere con esperti e docenti Unibo su dove si trovano le microplastiche, quanto è grande il problema, i rischi evidenti e nascosti fino alla svolta intelligente per la plastica. Iscrizioni a questo link: https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it/agenda/spiaggialonga-2019/prenotati-per-la-conferenza-a-ravenna

Doppio appuntamento per martedì 29 ottobre: la mattina, dalle 9 alle 12, tutti gli studenti (scuole primarie e secondarie e universitari), potranno partecipare alla pulizia delle spiagge di Ravenna, Cesenatico e Rimini, assieme al personale dell’Area Edilizia e Sostenibilità dell’Alma Mater e ai volontari di Legambiente. I tratti di costa individuati per la pulizia della spiaggia sono: Spiaggia di Lido di Classe (Ravenna), Spiaggia di ponente (Cesenatico), Spiaggia a nord della foce del Fiume Marecchia (Rimini). La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti.

Alle 15, a Rimini, presso l’Aula Alberti 14 del Complesso Alberti (Piazzetta Teatini, 13), si svolgerà la conferenza “Turismo sostenibile ed esperienze ecocompatibili”, per parlare per riflettere con esperti e docenti Unibo delle esperienze di turismo sostenibile e soluzioni ecosostenibili per il trattamento di rifiuti spiaggiati. Iscrizioni a questo link https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it/agenda/spiaggialonga-2019/prenotati-per-la-conferenza-a-rimini

L’ultima giornata, mercoledì 30 ottobre, ha in programma l’uscita in barca per il monitoraggio dei rifiuti: appuntamento a Cesenatico, alle 9, presso il Mercato Ittico in Via Carlo Matteucci. L’esperienza prevede l’osservazione dei pescherecci durante le azioni di pesca e la spiegazione, da parte del Prof. Alessio Bonaldo, riguardo la tipologia e la quantità dei rifiuti presenti in mare. E’ richiesta la prenotazione qui https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it/agenda/spiaggialonga-2019/prenotati-per-l-uscita-in-barca (fino ad esaurimento posti).

Alle 14, sempre a Cesenatico, si svolgerà la conferenza “Il mare come risorsa e l’economia circolare” per parlare, con esperti e docenti Univo della gestione e bonifica di siti inquinati, del recupero della plastiche dal mare e riflettere sulle esperienze dei pescherecci sui rifiuti raccolti in mare. Registrazioni aperte qui: https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it/agenda/spiaggialonga-2019/prenotati-per-l-uscita-in-barca