Ravenna. Ivano Marescotti tiene a battesimo la 38^ rassegna “Ritroviamoci al Rasi”

Domenica 27 ottobre alle ore 15.00 prende il via la trentottesima edizione di “Ritroviamoci al Rasi”, la rassegna dedicata la teatro in dialetto ed amatoriale in genere organizzata da Capit in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna: diciotto spettacoli tutti in pomeriggi domenicali, da ottobre a marzo.

Protagonista del primo appuntamento sarà l’attore Ivano Marescotti che propone il suo recital “LUI”, ovvero l’uomo senza nome (un quaiòn qualsiasi della bassa Romagna). Un monologo comico, ironico e a tratti drammatico composto dalle poesie di Raffaello Baldini ed altri poeti emiliano-romagnoli.

Il romagnolo Marescotti segue la nascita, la vita, gli amori, il lavoro, le follie fino al “testamento” di un personaggio ipotetico scaturito dalle improvvisazioni dell’attore e dalla penna di illustri poeti.

I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del teatro Rasi (tel. 0544 30227) in prevendita il giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00 o un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Prezzi da €. 9,00 a €. 5,00.