Visioni Fantastiche Ravenna. Annunciati i vincitori del Premio al Miglior Cortometraggio

Il sesto giorno di Festival, Sabato 26 Ottobre segna una svolta decisiva per Visioni Fantastiche, l’unico festival in Emilia-Romagna dedicato al Cinema fantastico e alla formazione scolastica. Infatti sono appena stati annunciati i nomi dei vincitori dei cortometraggi che si sono aggiudicati, uno per categoria il Premio al Miglior Cortometraggio. Per ciascuna delle cinque categorie del Concorso, infatti, il cortometraggio più votato dalla giuria tra quelli presentati ha ricevuto un premio corrispondente a una somma di €200,00.

Per la Categoria 6+ ha vinto The fox and the bird di Fred e Sam Guillaume, Svizzera/Belgio 2018

Per la Categoria 9+ ha vinto Wild Love di P. Autric, Q. Camus, L. Georges, M. Laudet, Z. Sottiaux, C. Yvergniaux, Francia, 2018

Per la Categoria 12+ ha vinto Mani rosse di Francesco Filippi, Italia/Francia, 2018

Per la Categoria 16+ ha vinto The essence of everything di Daniele Barbiero, Italia, 2018

E per la Categoria 18+? Per la Categoria 18+ del Concorso Internazionale, sarà prevista un’esclusiva premiazione, martedì 29 ottobre alle ore 19:30, in chiusura del festival. Verrà infatti annunciato il nome del cortometraggio vincitore della Categoria 18+ e il nome del Lungometraggio vincitore del Premio al Miglior Lungometraggio del Festival. Saranno infatti presentati, uno per Sezione, cinque lungometraggi che competeranno per aggiudicarsi il Premio al Miglior Film, che sarà attribuito al lungometraggio più votato dalla giuria di riferimento. Il premio al Miglior Lungometraggio di Visioni Fantastiche sarà il mosaico “il Labirinto” per il giardino del carcere di Ravenna, creato dall’Associazione Disordine dei cavalieri della Malta e di tutti i colori, ex-allievi e insegnanti delle Scuole d’Arte di Ravenna e Provincia

Tutti gli eventi e le proiezioni di Visioni Fantasiche saranno ad ingresso gratuito e avranno luogo nel Palazzo del Cinema e dei Congressi.

Le scuole possono iscrivere classi di studenti alle attività formative del Festival (Giurie del Concorso, Laboratori, Master Class e Spazi interattivi) contattando: segreteriavisionifantastiche@gmail.com