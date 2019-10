Cervia. Il 29 ottobre, Giornata Mondiale della Psoriasi consulti specialistici alle Terme

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Psoriasi il 29 ottobre, le Terme di Cervia sono in prima linea nella lotta a questa malattia cronica.

Lo stabilimento partecipa alla giornata di sensibilizzazione fornendo consulti specialistici gratuiti su prenotazione, dalle ore 9 alle ore 12.30. Trattandosi di una malattia insidiosa, che richiede un approccio interdisciplinare, saranno coinvolti oltre a specialisti in dermatologia anche in idrologia e alimentazione, per discutere un approccio alla malattia a 360°: dalle migliori cure termali agli alimenti più indicati per combatterne i sintomi. Per aiutare a controllare questa malattia cronica le Terme di Cervia, a partire da quest’anno, hanno ottenuto la convenzione con il SNN per le cure di balneoterapia per problematiche dermatologiche proprio come la psoriasi. Che vanno ad aggiungersi alla possibilità di un ciclo di fangobalneoterapia per la diagnosi di artropatia psoriasica.

Martedì 29 ottobre parteciperà anche APIAFCO Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, importante ente che si occupa di studio e ricerca ad ampio raggio intorno alla psoriasi e all’artrite psoriasica e alle patologie onco-dermatologiche, che sarà presente con i suoi collaboratori per la divulgazione di materiali informativi.

Ad ottimizzare gli effetti benefici sulla salute è anche la novità 2019, la vasca di Acqua Madre ipertonica, nella cui acqua si trovano sodio e cloruri – principali sali disciolti nell’acqua di mare – presenti in concentrazione 5 volte superiore. Infatti i benefici che questi elementi apportano all’organismo risultano potenziati. Se Cloruri, Sodio e Bromo sono antiinfiammatori, antisettici e stimolanti, i solfati contenuti nelle acque hanno note proprietà antibatteriche, immunomodulanti e antiinfiammatorie, mentre le acque magnesiache svolgono un’azione antiinfiammatoria e sono un idratante cutaneo.

Le Terme di Cervia sono sempre attive nella ricerca medica contro la psoriasi. Durante il convegno “Il turismo del Benessere, terme, ambiente e salute” dello scorso 12 ottobre sono stati presentanti i dati aggiornati che concludono lo studio scientifico iniziato nel 2017, che dimostra ciò che a livello empirico si intuiva da decenni: il Fango Liman e l’Acqua Madre Salsobromoiodica delle Terme di Cervia producono effetti positivi nel trattamento di questa patologia. In particolare, si riducono le recidive, i periodi di remissione raddoppiano, diminuiscono i medicinali da assumere e si abbattono i costi – individuali e a carico del SSN – per la terapia.

La sperimentazione, durata due anni, è stata condotta presso la struttura termale, in collaborazione con l’Unità Operativa di Dermatologia e l’Unità Operativa di Biostatistica dell’Azienda USL della Romagna, con l’autorizzazione del Comitato Etico USL della Romagna.