Faenza. Dialoghi col mondo. Sandro Calvani ospite dei Giovani di Azione Cattolica

Prendono il via le iniziative organizzate dal settore giovani dell’Azione Cattolica. Il gruppo che raccoglie giovani dai 18 ai 30 anni presenterà le sue prossime attività durante una serata di presentazione quest’oggi domenica 27 ottobre, presso il Centro Sociale Silvio Corbari di Faenza alle ore 20.45.

Per l’occasione è stato invitato a confrontarsi con i giovani il professor Sandro Calvani, eccellenza italiana nel mondo, che con la sua esperienza internazionale darà avvio al percorso biennale pensato dal settore sull’ampio, spinoso ed affascinante tema delle periferie.

Calvani è attualmente docente di politiche per lo sviluppo sostenibile presso l’Asian Istituite of Technology e Webster University e consigliere speciale per la programmazione strategica presso la Mae Fah Luang Foundation – fondazione nientemeno che della famiglia reale – a Bangkok, in Thailandia.

Dal 1980 al 2010 è stato direttore di vari organi delle Nazioni Unite e della Caritas in 135 paesi. Membro del World Economic Forum, ha lavorato nel Global Agenda Council on Poverty.

Specializzato in gestione delle emergenze sanitarie delle grandi popolazioni, gestione dello sviluppo e dei conflitti, si occupa con passione di innovazione, nuove economie circolari e cittadinanza attiva. Su questi ed altri temi ha pubblicato 24 libri, oltre 740 articoli e 26 testi multi-autore.

Ha ricevuto diversi premi internazionali per l’eccellenza della sua attività professionale per la giustizia e la pace.

“Una personalità di questo calibro, a suo agio sia a parlare di mondialità sia degli aspetti più intimi che abitano l’agire umano, appare essere il giusto protagonista per inaugurare il programma dell’anno che tratterà tutte le sfumature della parola periferie, che, come il Santo Padre insegna, possono essere urbane e materiali, come relazionali ed astratte – sottolinea l’equipe diocesana Giovani di Azione Cattolica -. Le attività si svolgeranno a tappe, aperte a tutti e che saranno presentate domenica sera, ed includeranno incontri, formazione e soprattutto esperienze concrete, per toccare con mano i temi trattati.È proprio per questo che, fin dalla prima proposta, si è scelto un luogo che non fosse convenzionale, ma anzi potesse essere simbolico per il cammino che si andrà ad intraprendere. Il Centro Sociale Corbari è uno dei tanti centri di quartiere presenti nelle nostre città.A volte poco conosciuti, portano avanti una tradizione di dialogo, incontro ed aggregazione tanto importante quanto non scontata, soprattutto se lontani dal centro città. “Per inaugurare un percorso sulle periferie nulla è più adatto di un luogo così”.

L’ingresso alla serata sarà libero.