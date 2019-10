Halloween a Porto Fuori. Caccia al tesoro per le vie del paese

A Porto Fuori il 31 ottobre torna l’appuntamento ad Halloween per i piu piccoli, ma anche per gli adulti.

Una Caccia al tesoro per le vie del paese (consigliato l’aiuto degli adulti), una mappa, anche sulla pagina fb di Porto Fuori Hallo-Week, per non dimenticare nessuna casa disponibile ad accogliere i piccoli per “dolcetto o scherzetto”.

Presso la Polisportiva spazi arredati a tema Piratesco, piccolo stand gastronomico con piadina e salsiccia, caldarroste e vin brulè.