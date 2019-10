Ravenna. Itinerari organistici alla Basilica di San Francesco con il concerto del Maestro Valentini

Grazie al patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e alla collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna e Capit Ravenna, l’organista Franco Ugolini, il soprano Annarita Venieri e l’orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna, diretti per l’occasione dal maestro Nicola Valentini domenica 27 ottobre alle 18.30 si esibiranno per il concerto della rassegna Itinerari Organistici 2019.

Per sottolineare l’importanza di questo appuntamento è stato deciso di inserire la data all’interno della cornice di Musica&Spirito, la tradizionale serie di concerti che si tengono nella Basilica di San Francesco a Ravenna.

Un’occasione speciale per ascoltare il concerto per Organo e orchestra di Haendel, vero pezzo forte della serata che vedrà impegnato all’organo Franco Valentini.

Il maestro Nicola Valentini dirigerà solista, organo e orchestra. Valentini, considerato uno dei giovani direttori d’orchestra più promettenti sullo scenario nazionale, si confronterà con la conduzione di uno degli appuntamenti più evocativi della stagione. Verranno eseguiti brani tratti da Haendel, Vivaldi e Buxtehude: particolarmente impegnativi saranno il mottetto O qui coeli terraeque serenitas e il brano tratto dal Concerto grosso opera 3 di Handel.

Si tratta di un modo per far conoscere i concerti per organo e allo stesso tempo per offrire al pubblico esecuzioni diverse, ma sempre raffinate.

Un percorso che, partendo dalla musica sacra e barocca, intenda guidare gli ascoltatori alla scoperta di un mondo ricco di sfumature. La riflessione musicale, inserita nel magnifico contesto della Basilica di San Francesco, diventa anche spirituale: la kirchenmusik, quando si esprime nel luogo per il quale era stata pensata, aumenta la potenza evocativa.

Ingresso Libero

Informazioni

Email: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com

Facebook: CappellamusicaleSFrancescoRavenna