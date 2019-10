Visioni Fantastiche. Il programma di lunedì 28 ottobre

Le giornate di Visioni Fantastiche diventano sempre più ricche di eventi. Si prospetta infatti una programmazione sempre più densa di folgoranti incontri, anteprime e proiezioni per l’unico film festival della Regione dedicato al cinema fantastico e alla formazione scolastica.

Lunedì 28 ottobre, al Palazzo dei Congressi di Largo Firenze, si comincia alle 8:30, con la Sezione 18+ del Concorso internazionale, che prevederà un ricco carnet di cortometraggi. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti gli appassionati di cinema, non solo alle scuole. Perciò, chiunque potrà ricoprire sia il ruolo di spettatore che di giurato

Nel pomeriggio alle 14:30 si terrà un’imperdibile Master Class, gratuita e aperta a tutti: “Dietro le quinte della Stop Motion”, tenuta dagli artisti Matteo Burani e Arianna Gheller, che condivideranno con il pubblico i loro lavori più importanti. La visione dei video realizzati si alternerà a diversi backstage, attraverso i quali gli esperti racconteranno ai ragazzi il loro lavoro nel mondo dello stop motion, fatto di creatività, manualità e precisione.

Prevista poi alle 18.00 la replica di Gwen, lo sconvolgente horror soprannaturale diretto da William McGregor, in un’imperdibile seconda proiezione. Nel freddo Galles di fine 800’ una ragazza lotta contro la fame e l’inedia per salvare la famiglia dalla morte. Ma quando un’oscura presenza diabolica si impadronisce della madre, la ragazza non dovrà solo combattere contro i suoi demoni, ma anche contro il crescente sospetto della comunità.

Questa incredibile giornata si conclude alle ore 21:00 con l’ultima imperdibile Anteprima Fantastica: Mutafukaz di Hojiro Nishimi e Guillaume ‘Run’ Renard. Dopo un irrilevante incidente in motorino causato da una bellissima straniera, Angelino comincia a vedere delle forme mostruose che si aggirano in città. Sta perdendo la testa o si tratta di un’invasione aliena? Mutafukaz è un film d’animazione fantascientifico per adulti basato sulla serie a fumetti e sull’omonimo cortometraggio nata da una coproduzione franco-giapponese

Tutti gli eventi e le proiezioni di Visioni Fantasiche saranno ad ingresso gratuito e avranno luogo nel Palazzo del Cinema e dei Congressi, in largo Firenze 1.

Le scuole possono iscrivere classi di studenti alle attività formative del Festival (Giurie del Concorso, Laboratori, Master Class e Spazi interattivi) contattando: segreteriavisionifantastiche@gmail.com