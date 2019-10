Al Gruppo Fac Foto Amatori Cotignola va il Primo Premio del Campionato Regionale Fiaf

Il Gruppo Foto Amatori Cotignola (Fac) B.F.I. si aggiudica il primo premio dell’ottava edizione del Campionato regionale fotografico tra circoli della Federazione italiana associazioni fotografiche (Fiaf). Il concorso fotografico, per cui ogni Club partecipante ha scelto un tema e lo ha sviluppato attraverso dieci immagini, ha visto trionfare il Foto Amatori Cotignola con un progetto estremamente attuale che vuole esasperare, con immagini tragicomiche, la presenza sempre più ingombrante dei rifiuti che produciamo, immaginando come sarebbe se questi sostituissero il cibo quotidiano. Il riconoscimento è stato consegnato domenica 27 ottobre a Maranello, in occasione del Convegno Fiaf Emilia-Romagna. A riceverlo una rappresentanza del Gruppo Fac con la presidente Barbara Fabbri.