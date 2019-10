Bagnacavallo: arrivano due laboratori di incisione per ragazzi al Museo delle Cappuccine

Lunedì 4 e lunedì 25 novembre il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo apre eccezionalmente le sue porte e si trasforma in un laboratorio di incisione dedicato ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni. In occasione della mostra Albrecht Dürer. Il privilegio dell’inquietudine, visitabile fino al 19 gennaio 2020, il museo offre ai bambini e ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni la possibilità di imparare i segreti delle tecniche di incisione su legno, per avvicinarsi alla figura del grande artista tedesco.

Grazie al maestro xilografo Enrico Rambaldi, di Ink33, verranno svelate e approfondite le tecniche del celebre incisore di Norimberga, capostipite della moderna xilografia: i giovani partecipanti avranno l’occasione di cimentarsi in questa antica arte, realizzando la loro matrice da inchiostrare e stampare. I due workshop sono gratuiti e avranno una durata di tre ore, dalle 15.30 alle 18.30; l’iniziativa prevede anche la visita guidata alla mostra. Massimo dodici iscritti a workshop. Il termine per le prenotazioni è il 31 ottobre per il primo appuntamento, il 21 novembre per il secondo.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0545 280911 / 13

centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it