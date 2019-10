Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale. Indetta la 12esima edizione del concorso “Acqua & Territorio”

Anbi Emilia Romagna e il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale anche per questo anno scolastico 2019/2020 hanno indetto il concorso regionale “Acqua & Territorio”.

Rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado comprese nel territorio gestito dal Consorzio, il concorso è arrivato alla 12esima edizione ed ha come obiettivo quello di far conoscere le opere e le attività dei Consorzi mettendo al centro del progetto i temi ambientali (la sostenibilità, la tutela del territorio, la difesa idrogeologica, l’irrigazione, l’agricoltura e la valorizzazione del cibo emiliano-romagnolo, il rispetto per la stagionalità e la lotta agli sprechi) anche attraverso un uso virtuoso del web e dei social, affinché diventino mezzi per un arricchimento sociale.

Con la finalità di aumentare la consapevolezza su questi temi a partire proprio dai ragazzi, studenti e docenti, con l’aiuto di tutor del Consorzio, potranno sfidarsi secondo le modalità che riterranno più opportune sotto il profilo creativo: arti visive (pittura, scultura, illustrazioni, fotografia e video) o scrittura(racconti, poesie, saggi, articoli, elaborati teatrali).

Gli studenti, organizzati per classi, singole o multiple (per un massimo di 2 classi), potranno realizzare elaborati che abbiano l’acqua e le attività del Consorzio di bonifica come protagonisti (irrigazione a sostegno dell’agricoltura per la produzione di cibo, interventi per fronteggiare le alluvioni, le frane e il dissesto, pulizia e manutenzione di un canale di valore ambientale e per la biodiversità, rifacimento di un argine, di un’opera idraulica, un nuovo sistema tecnologico d’irrigazione).

L’intento dovrà essere quello di approfondire il tema scelto rappresentando l’operatività e gli interventi di chi è chiamato a gestire e salvaguardare il territorio di montagna e di pianura, raccontandolo attraverso esperienze dirette o apprese dai fatti di cronaca.

La presentazione del progetto dovrà essere inviata entro il 12 marzo 2020 al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, Piazza Savonarola n. 5, Lugo (RA), con tutti i dati utili per i successivi contatti (nome e cognome del referente scolastico, numero di telefono, e-mail).

Per informazioni: tel. 0545 909506, email consorzio@romagnaoccidentale.it.

I miglior elaborati selezionati dai Consorzi a livello regionale parteciperanno alla selezione finale per il Premio: € 800 per i migliori progetti delle scuole elementari (€ 400 per ogni sezione del concorso) e € 800 per il migliore progetto delle scuole medie (€ 400 per ogni sezione del concorso).

I vincitori prenderanno inoltre parte a un evento formativo e ricreativo che si terrà durante la cerimonia di premiazione, prevista nel mese di maggio 2020 a Rimini, nell’ambito della Fiera Macfrut (5/7 maggio).