Faenza. “Bene comune” per persone, imprese e territori, incontro alla sala De Giovanni del Municipio 

Martedì 29 ottobre nella sala Enrico De Giovanno del Municipio di Faenza, si terrà l’incontro “Bene comune, per persone, imprese e territori”, promosso dai settimanali cattolici della Romagna.

“L’enciclica ‘Laudato Sì’, che papa Francesco ha scritto avendo a cuore la ‘cura della casa comune’, ha superato i quattro anni di vita. Ma ancora ci interpella. Inoltre, il 26-28 marzo 2020, ad Assisi, papa Francesco ha invitato i giovani per un confronto di pensiero e di idee rivolto a ricercare un nuovo assetto economico per questo mondo. Le attese di equità e giustizia sono sempre più impellenti e giungono da più parti” spiega Giulio Donati de Il Piccolo.

“Incontrando Sara Cirone, fondatrice della Società Benefit che porta il suo nome, come Piccolo e settimanali cattolici della Romagna si è convenuto sull’opportunità di creare occasioni di incontro e confronto pubblico in cui trattare dell’economia sostenibile rivolgendoci al mondo del lavoro e delle imprese, e anche a organizzazioni di categoria, centri di coordinamento e punti di riferimento” – prosegue la nota inviata dal settimanale cattolico- . L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza che lo sviluppo sostenibile delle comunità territoriali è possibile e che anche in Emilia- Romagna vanno presentati e diffusi modelli culturali d’impronta umanistica, metodi manageriali sostenibili e strumenti di rendicontazione anche non finanziaria al fine di favorire l’evoluzione e il progresso degli asset tangibili e intangibili delle comunità territoriali stesse.

Dalla collaborazione e dal confronto iniziale è nata l’idea di un percorso, una roadshow che colleghi le sette Diocesi romagnole, da Faenza a Bologna, proprio in vista e in preparazione all’evento di marzo 2020 denominato “The Economy of Francesco”, e introdurre in questo modo il tema della sostenibilità e del beneficio comune al fine di partecipare al nuovo paradigma economico di cui parla l’enciclica ‘Laudato Sì’. Tema che incontra le attenzioni anche delle istituzioni, a partire dalla Regione che ha concesso il suo patrocinio, per arrivare alla maggior parte degli enti locali.

Si comincia con Faenza, nella sala E. De Giovanni del Municipio la sera del 29 ottobre, martedì, ore 18, con gli interventi di don Otello Galassi, incaricato regionale della Pastorale Sociale e del Lavoro; il presidente dell’Unione della Romagna Faentina e sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi; la presidente della cooperativa Gemos, Mirella Paglierani e Sara Cirone. Tema “Bene comune, per persone, imprese e territori”.

Si prosegue con Imola “Dal capitalismo al consumismo”; Ravenna,“La Città per tutti” Biodiversità e degradazione sociale”; “Mercato equo” è il tema di Forlì; a Cesena: “Il capitale umano, le relazioni nelle organizzazioni”; “Economia circolare” a Rimini; infine, a Bologna, la conclusione con “Economia sostenibile, il ruolo dell’impresa nell’evoluzione responsabile”.