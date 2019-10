Pedagogia Motoria e Sportiva: secondo incontro di Peer Education all’ITIS di Ravenna

Si è svolto sabato 26 ottobre 2019 il secondo incontro di Peer Education promosso dall’ITIS di Ravenna (Istituto Capofila). Questa attività fa parte del Progetto di Pedagogia Motoria e Sportiva: “il potenziale educativo nell’attività motoria e sportiva attraverso la Peer Education nella scuola secondaria di secondo grado” ideato dalla prof.ssa Emanuela Caprarulo.

“L’Istututo Tecnologico Morigia ha partecipato numeroso all’incontro e con vero interesse – fanno sapere i docenti. – Gli studenti, accompagnati dai Proff. di Scienze Motorie Verati e Casadio e dai colleghi Sandrini e Prati, hanno assistito a diversi interventi molto coinvolgenti. La prima fase della conferenza ha trattato il tema degli aspetti psicologici e della prevenzione sul disagio psicosociale attraverso lo sport ed il tema degli aspetti educativi attraverso lo sport in età evolutiva”.

“Successivamente – spiegano i docenti – sono stati presentati, da Marco Pirazzini (responsabile comunicazione Maratona di Ravenna) i due eventi sportivi: la“FamilyRun” e la “Maratona Ravenna città d’Arte”. L’iniziativa ha come punto di riferimento l’esperienza da far vivere agli studenti nell’evento sportivo, in occasione della “Conad Family Run” in programma nella mattina di sabato 9 Novembre nel pieno week end della Maratona di Ravenna Città d’Arte. L’Istituto Morigia da anni partecipa alla gara non competitiva 2Km “Family Run” portando tutte le classi del biennio (Cat e Grafica) insieme ai propri docenti, e la domenica successiva vede impegnata la maggioranza dei suoi studenti nella maratona. Per l’istituto Morigia questo evento risulta un grande momento di aggregazione e di socializzazionee grazie all’ attività di Peer Education è possibile formare e far crescere gli studenti attraverso una esperienza fantastica. Studenti che parlano a studenti promuovendo la cultura dello sport e corretti stili di vita, contribuendo in tal modo alla prevenzione dei disagi e delle devianze giovanili”.

“La conferenza – concludono i docenti – si è conclusa con l’intervento del Dott. Giorgio Bottaro, Direttore Generale Olimpia Teodora Ravenna. Tema trattato: gli aspetti educativi attraverso lo sport agonistico. Il Dott. Bottaro ha letteralmente affascinato gli studenti presenti, ha raccontato fatti e curiosità vissuti durante la sua lunga carriera sportiva ma soprattutto ha saputo parlare ai ragazzi con passione e determinazione. Ha spiegato che lo sport aiuta a darsi delle regole,che è un mix di “cuore, sentimento, testa e soprattutto rispetto delle gerarchie”; fare sport aiuta ad essere migliori. Nello sport il fattore più importante risulta essere “il dare… prima del ricevere!”. Una bella lezione di esperienza, passione e tenacia da trasmettere ai nostri studenti!Ora il progetto proseguirà con la programmazione delle ricadute dei Peer Educators nelle classi prime e seconde degli istituti. Vediamo se i nostri studenti saranno in grado di trasmette la stessa passione ai propri pari. Una bella sfida”.