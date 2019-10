Visioni Fantastiche. Il programma di martedì 29 ottobre

Un’ultima imperdibile, incredibile, strepitosa giornata di cinema a Visioni Fantastiche. Nonostante il programma si avvii alla sua naturale conclusione, la spettacolarità delle proiezioni, dei concorsi e dei laboratori diventa così straordinaria da coinvolgere e stupire sia le scuole sia il pubblico di appassionati, in un tripudio di emozioni e divertimento.

Martedì 29 Ottobre, il programma comincia alle 8:30 con la proiezione di Volition film di fiction diretto da Tony Dean Smith, appartenente alla Categoria 18+ del Concorso Internazionale. Nel film, James, il protagonista, ha il dono di riuscire a prevedere il futuro. Sapendo che gli eventi della sua vita sono predestinati, si dà a piccoli crimini e brividi inconsistenti. Quando però una visione gli rivela il suo imminente omicidio, James si dà alla fuga. Insieme a una nuova amica, tenterà di cambiare il destino che sa essere già scritto. Il film sarà ad ingresso gratuito e aperto a tutti.

Alle 11:00 poi prenderà vita l’ultimo straordinario laboratorio: “Realtà Fantastiche: VFX ed effetti speciali”, tenuto dal supervisore agli effetti speciali Giuseppe Squillaci. L’obiettivo del laboratorio è rendere gli studenti parte di una esperienza realizzativa comune: realizzare una sequenza con “VFX” ed effetti speciali. I partecipanti realizzeranno un piccolo video svolgendo ruoli diversi, supportati nell’utilizzo di attrezzature professionali.

Nel pomeriggio poi, alle 14:30, lo stesso Giuseppe Squillaci terrà anche l’ultima strabiliante lezione che si collega direttamente al precedente laboratorio: “VFX ed effetti speciali”. La Master Class verterà sulla storia degli effetti speciali e degli effetti visivi attraverso filmati e contenuti originali, mostrando al pubblico le peculiarità e le curiosità di questo lavoro.

Alle 17:00 si terrà la straordinaria Master Class tenuta dalle professoresse di filosofia Emanuela Serri e Rossella Giovannini: “Cinema e filosofia: l’amicizia alle soglie del tempo”. La Master Class sarà incentrata sull’interpretazione del film “Arrival” di Denis Villeneuve in relazione alla riflessione filosofica che Hannah Arendt conduce in “L’umanità nei tempi bui”, col fine di stimolare un dialogo sul rapporto tra forza intesa come logica del dominio e il potere trasformativo del dialogo.

E si arriva dunque al Gran Finale: la prestigiosa, ambita e agognata Cerimonia di Premiazione di Visioni Fantastiche. Alle 19.30, dopo aver svelato il nome del film che si è aggiudicato Premio al Miglior Cortometraggio della Categoria 18+ del Concorso internazionale, corrispondente a una somma di €200,00, in un crescendo di curiosità e stupore, verrà ufficialmente annunciato il nome del regista che si aggiudicherà il Premio al Miglior Lungometraggio del Festival. Il premio al Miglior Lungometraggio di Visioni Fantastiche sarà il mosaico “il Labirinto” per il giardino del carcere di Ravenna, creato dall’Associazione Disordine dei cavalieri della Malta e di tutti i colori, ex-allievi e insegnanti delle Scuole d’Arte di Ravenna e Provincia. Un momento di tensione, energia e infine pura estasi. E in questo tripudio di sensazioni, si concluderà la prima edizione di uno dei festival cinematografici più straordinari e unici che siano mai stati organizzati.

Tutti gli eventi e le proiezioni di Visioni Fantasiche saranno ad ingresso gratuito e avranno luogo nel Palazzo del Cinema e dei Congressi, in largo Firenze 1.

Le scuole possono iscrivere classi di studenti alle attività formative del Festival (Giurie del Concorso, Laboratori, Master Class e Spazi interattivi) contattando: segreteriavisionifantastiche@gmail.com