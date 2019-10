Cervia. Cento candeline per Albertina Ruozzi in Catellani. La nonnina che non rinuncia a un bicchiere di vino rosso e due patatine

Il Sindaco Massimo Medri ha festeggiato Albertina Ruozzi in Catellani che ha compiuto 100 anni il 23 ottobre scorso.

Albertina è nata il 23 ottobre 1919 in un piccolo paesino, in provincia di Reggio Emilia, ma la Grande Guerra la ha costretta, con il marito Bruno e la neonata Graziana, a salire su un carretto trainato da un asino verso la costa romagnola, per fuggire dai bombardamenti alle Officine Meccaniche Reggiane dove Bruno lavorava come operaio.

Albertina e Bruno decisero così di stabilirsi nel centro di Cervia ed aprire il negozio “Catellani elettroforniture” che fornì le lavatrici, le radio ed i primi televisori valvolari a tutte le famiglie della zona, regalando grandi emozioni e soddisfazioni agli affezionati clienti che tuttora ricordano quei momenti con tanta stima ed affetto.

Oggi quel negozio non c’è più, sostituito da attività più moderne ed al passo con un paese che evolve rapidamente, ma gestite con uguale impegno e dedizione da Graziana e da suo figlio Marco, con l’obiettivo di rendere il centro storico di Cervia sempre più affascinante ed ospitale per tutte le persone che lo frequentano anche solo per un giorno nella vita e che qui si sentono a casa, come è successo ad Albertina.

Col suo quotidiano bicchiere di rosso, due patatine ed un cioccolatino, nonna Albertina non ha mai smesso di lavorare sodo (proverbiali le sue tagliatelle fatte in casa con olio di gomito e mattarello) ed ancora oggi mette in riga tutti coloro che le fanno visita indicando con un sonoro “sciò sciò” quando è giunto il momento di andare.