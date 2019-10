GialloLuna NeroNotte apre con l’inaugurazione della mostra “Novant’anni in Giallo”

La 17a edizione di GialloLuna NeroNotte si è aperta questa mattina, alle 11.00, con l’inaugurazione della mostra “Novant’anni in Giallo”, dedicata appunto all’importante anniversario del periodico di Mondadori, partner del festival da molti anni. La mostra è stata allestita negli spazi espositivi della biblioteca Alfredo Oriani di Ravenna, in via Corrado Ricci 26, dove resterà visitabile fino al 3 novembre (orari: mercoledì 30 ottobre, 8.30-13.30; giovedì 31 ottobre 9.00-13.30 e 15.00-18.00; 1, 2, 3 novembre 10.30-18.30).

Si tratta della conclusione del progetto “GialloLuna va a scuola”, proposto per il nono anno consecutivo, e ha coinvolto cinque classi del Liceo Artistico “Nervi-Severini”, con i loro docenti: Stefano Cappelletti, Claudio Righi, Andrea Tampieri. In totale sono esposte oltre 70 opere. La direzione del festival, in stretta collaborazione con il liceo, ieri mattina ha anche assegnato quattro borse di studio messe a disposizione da BPER Banca. Erano presenti Alessandro Piccinini, della Direzione territoriale Romagna dell’Istituto di credito; e Cristina Mazzi, responsabile della Filiale Ravenna-Agenzia 1. I riconoscimenti sono andati a Irina Jemma, Asia Galeati (docente, professor Andrea Tampieri); Anya Diaconu, Martina Casadei Parlanti (docente, professor Stefano Cappelletti).

Sono stati poi consegnati premi in materiale didattico e di lettura agli studenti: Matteo Medri, Sara Mrabet, Sara Evangelisti, Irene Monticelli(docente, professor Andrea Tampieri); Sara Santoro(docente, professor Claudio Righi); Asia Montanari, Arianna Benelli, Margherita Nava, Rachele Turchi, Sara Castagnoli (docente, professor Stefano Cappelletti). La direzione artistica di GLNN ringrazia ancora una volta “per la preziosa collaborazione la dirigente del Liceo Artistico, professoressa Mariateresa Buglione, e i docenti Stefano Cappelletti, Claudio Righi, Andrea Tampieri”.

GialloLuna NeroNotte

GialloLuna NeroNotte è diretto da Nevio Galeati e organizzato dall’Associazione culturale Pa.Gi.Ne., in compartecipazione con il Comune di Ravenna e gode della preziosa collaborazione di: Istituzione Biblioteca Classense, Centro Relazioni Culturali, Liceo Artistico “P.L. Nervi-G. Severini”, Fondazione Flaminia per l’Università in Romagna; BPER Banca, La Bcc-Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, Con.Eco Trasporti, Confesercenti-Sindacato Librai, Elios Digital Print, Hotel Diana, Idrogas di Lacchini R., Osteria dei Battibecchi, Il Roma-Ristorante; Liberamente Libri, Mariani Life Style, Ravenna Nightmare Film Fest. GialloLuna NeroNotte ha il piacere di avvalersi della partnership de “Il Giallo Mondadori”, per il settimo anno consecutivo.

www.gialloluna.com