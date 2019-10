La Chirurgia Vascolare di Ravenna ha un nuovo primario: è il dottor Mauro Cevolani

A seguito di procedura selettiva il dottor Mauro Cevolani è stato nominato direttore dell’Unità operativa “Chirurgia Vascolare” dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Dal 2005 e fino al momento della nomina, il professor Cevolani ha lavorato all’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, dove, tra l’altro, svolgeva il ruolo di vice del direttore di Unità operativa di Forlì-Cesena, nonchè responsabile della struttura semplice forlivese, in particolare per l’attività di sala operatoria, endovascolare, ambulatoriale. Precedentemente aveva lavorato a Ravenna, quindi il suo è anche un ritorno e, ancor prima, al Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’università di Bologna nel 1991, si è specializzato in Chirurgia vascolare nel 1997, sempre a Bologna e sempre col massimo dei voti.

Il dottor Cevolani ha partecipato ad oltre 120 corsi di aggiornamento, è autore di decine di pubblicazioni scientifiche e svolge attività di insegnamento e partecipazione alle principali società scientifiche di settore.

L’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare afferisce al Dipartimento Cardio-Vascolare dell’Azienda Usl della Romagna. L’attuale dotazione organica prevede 8 medici compreso il primario. Il reparto di degenza al quinto piano del “palazzetto chirurgico” del Santa Maria delle Croci, conta 12 posti letto ordinari, cui se ne aggiungono 2 di degenza breve e 1 di day surgery al terzo piano.

Nei primi nove mesi del 2019 il reparto ha ricoverato 423 pazienti con una degenza media di 8 giorni e un’occupazione media del 89,7%. Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, nello stesso periodo sono state assicurate 3.260 prestazioni: visite ordinarie, visite prioritarie, controlli, prestazioni autogestite, medicazioni, consulenze per il Pronto soccorso, consulenze per interni e visite urgenti ad accesso diretto. Relativamente all’attività chirurgica sono stati effettuati 514 interventi in sala operatoria e circa 65 procedure in sala angiografica.

All’incontro di questa mattina con la stampa erano presenti il dott. Vincenzo Stancanelli, già direttore della Chirurgia vascolare di Ravenna; il dott. Stefano Busetti, Direttore sanitario Azienda USL della Romagna; il dott. Paolo Tarlazzi, Direttore medico del Presidio ospedaliero di Ravenna; il dott. Giorgio Ubaldo Turicchia, direttore della Chirurgia vascolare di Forlì – Cesena e ovviamente il dott. Mauro Cevolani, nuovo direttore dell’Unità operativa di Chirurgia vascolare.

Stancanelli, figura storica dell’ospedale ravennate, con oltre 30 anni di attività professionale alle spalle, ha presentato Cevolani ricordando il padre come un grande chirurgo generale e diagnosta: “Ravenna – ha detto Stancanelli – è stata all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo della chirurgia della carotide ed endovascolare. Mauro (Cevolani, n.d.r.) ha sempre seguito questo percorso con impegno e dedizione. Rappresenta la continuità con il passato, a lui toccherà un compito non facile, quello di ricostruire alcuni “fili”spezzati che tenevano insieme l’attività e ricostruire il rapporto con i cittadini, che si aspettano molto da lui”.

Turicchia, che per un anno è stato primario ad interim a Ravenna, ha parlato delle grandi potenzialità del nostro ospedale e di questo reparto in particolare e ha fatto gli auguri al nuovo direttore di Chirurgia Vascolare invitandolo a puntare alla massima integrazione: “Ci vorrà pazienza e decisione – ha chiosato -, per realizzare svolte importanti”.

Mauro Cevolani stesso ha poi parlato del legame che lo unisce al Santa Maria delle Croci, essendo lui stesso ravennate e avendo già lavorato in questo ospedale: “il compito è senz’altro pesante, duro e pieno di ostacoli – ha commentato – ma è vero quel che dice il dott. Turicchia: le potenzialità sono notevoli e le possibilità di nuovi sviluppi ci sono. Per me è un ritorno, fare il primario a casa propria è bello ma difficile perché sento il peso delle alte aspettative. Il mio obiettivo principale è quello di ricostruire il filo interrotto del percorso che nel corso degli anni ha trovato ostacoli, ma che vale la pena di riallacciare”.

Infine, il Direttore Sanitario Busetti ha ricordato come Cevolani si inserisca giusto a mezza via tra la gloriosa tradizione che ha alle spalle, di cui è emblema vivente Stancanelli, e il futuro verso cui è proiettato il reparto e l’ospedale di Ravenna nel suo complesso, dalla nascita della chirurgia vascolare in poi. “Al dott. Mauro Cevolani il compito di traghettarci verso il futuro – ha spiegato -. Questa Direzione fin dall’inizio ha riposto grande attenzione nella risorsa più preziosa di un ospedale: il capitale umano. Dal 2016 ad oggi contando tutte le professionalità che lavorano nel territorio dell’Ausl Romagna, c’è stato un aumento di circa un migliaio di unità, rispetto al 2015. Un terzo di queste sono impegnate a Ravenna. La Direzione ha inoltre dato grande attenzione alle strutture complesse, quindi ai Direttori, che sono i “vecchi” primari: dal 2016 ad oggi si sono avute selezioni che hanno portato a coprire oltre 70 primariati. Ancora una volta, circa un terzo lavorano in provincia di Ravenna, tra gli ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza. Da qui a dicembre ci saranno altre tre selezioni su Ravenna, per coprire gli incarichi nei reparti di Terapia antalgica, Otorinolaringoiatria e Servizio immunotrasfusionale”.

“A questo punto – ha concluso – la squadra sarà quasi completa. So che si sente parlare di ospedale al collasso, ma la realtà è questa. C’è una forte attenzione per la riqualificazione dell’ospedale di Ravenna e questi sono i risultati”.