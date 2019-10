Make up gratuito per Halloween a Festa shop di Russi per prepararsi alla notte più spaventosa dell’anno

Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre il negozio FestaShop di Godo di Russi offre la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di farsi truccare per la notte di Halloween. Esperte truccatrici realizzeranno il make-up perfetto di Halloween: zombie, strega, teschio, vampiro, diavolo sono alcuni dei soggetti proposti sia per adulti che per bambini.

Il servizio è gratuito e si terrà presso il negozio in via Goldoni, 1 a Godo di Russi dalle 15 alle 18.30. Il trucco verrà eseguito in ordine di arrivo. Per info tel. 0544 418293 – vip@vipsrl.it