Massa Lombarda. Halloween arriva in centro per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”

I festeggiamenti per la notte di Halloween arrivano in piazza Matteotti e per le vie del centro di Massa Lombarda, dove giovedì 31 ottobre sono in programma diversi appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Dalle 19 i commercianti saranno pronti con dolci e caramelle per tutti i bimbi per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”. Non mancheranno anche gonfiabili, food truck e giochi per tutti.

È prevista anche, nei giorni precedenti, la Gara di Zucche, che invita chiunque a realizzare una zucca intagliata o con materiali di riciclo e a portarla – entro il 30 ottobre – presso uno dei negozi del centro storico. Tutte le zucche saranno esposte nelle vetrine e la sera del 31 saranno premiate la zucca più spaventosa, più originale, più bella e più simpatica.

L’iniziativa è organizzata dalla rete di imprese InMassa, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda.