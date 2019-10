Ravenna Teatro va a Cresco per presentare le Stagioni dei Teatri

Cresco Coworking (via Sant’Agata 48), mercoledì 30 ottobre alle 18.30, ospita la presentazione delle Stagioni dei Teatri, curata da Ravenna Teatro al Teatro Rasi, Teatro Alighieri e in altri spazi della città.

Una serata, quella ospitata a Cresco Coworking, dove Alessandro Argnani (attore del Teatro delle Albe e condirettore di Ravenna Teatro), racconterà gli spettacoli in programma nella stagione 2019/2020 e Alessandro Fogli (ufficio stampa di Ravenna Teatro e produttore musicale per Blooms Recordings) accompagnerà a ogni spettacolo raccontato, una traccia musicale a tema.

Al termine della presentazione seguirà un piccolo aperitivo e una selezione musicale a cura di Alessandro Fogli.

La serata è gratuita, aperta a tutti e organizzata in collaborazione con Les Bompart Produzioni.

Cresco è uno spazio di coworking del Comune di Ravenna gestito da Coop Villaggio Globale che ospita una quindicina di professionisti che operano nell’ambito dell’architettura, grafica, comunicazione, ingegneria, spettacolo dal vivo e servizi turistici.