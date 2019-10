Speciale Ponte dei Santi: tante le proposte per scoprire i luoghi della Cultura a Ravenna

Sono tante le proposte per scoprire o riscoprire i luoghi della Cultura MiBACT a Ravenna durante il prossimo Ponte dei Santi con le visite guidate gratuite – e molto altro – a cura del personale del Polo Museale E-R Sede di Ravenna.

Visite guidate

Venerdì 1 novembre

ore 10 Museo Nazionale di Ravenna

ore 15.30 Mausoleo di Teodorico

Sabato 2 novembre

ore 9 Mausoleo di Teodorico

ore 10 Palazzo di Teodorico

ore 11.15 Battistero degli Ariani

Domenica 3 novembre

ore 10 Battistero degli Ariani

Appuntamento per famiglie con percorso e laboratorio gratuito

Domenica 3 novembre

ore 16.30 Museo Nazionale di Ravenna – DoPo Vieni al Museo | Un Mosaico di natura

Concerto di musica classica

Domenica 3 novembre

ore 17.30 Museo Nazionale di Ravenna – Con l’archetto e con la voce | Arie e concerti del Settecento italiano

Ensemble d’archi barocco del Conservatorio Frescobaldi

Giovanni Biswas, tenore – Alessandro Perpich, maestro concertatore

Orari

Per tutto il weekend i monumenti di competenza mantengono l’orario estivo ad esclusione della Basilica di Sant’Apollinare in Classe, presso la quale nei giorni di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre saranno celebrate alle ore 10 le funzioni religiose, durante le quali le visite turistiche sono sospese.

Le visite guidate in programma sono gratuite e non necessitano di prenotazione. Il biglietto di accesso al monumento resta a carico dei partecipanti.

Domenica 3 novembre è #iovadoalmuseo: l’accesso è gratuito in tutti i Luoghi della Cultura italiani MiBACT

Presso il Museo Nazionale sono visibili le esposizioni di arte contemporanea “Cariatidi” – Luca Freschi | “Corrispondenze” – Sara Vasini | “Alchemica” – Marisa Zattini