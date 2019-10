Stadio pieno in occasione del derby, ma servirebbero una copertura per la curva e un servizio bar decente

Una curva così piena non me la ricordo dagli anni ’90. Veramente bello. Come è bello vedere pieno il parterre e la curva ospite.

Il Comune di Ravenna ha già fatto un piccolo intervento di ristrutturazione questa estate, però servirebbero una copertura per la curva e un servizio bar più decente. Per prendere due bottigliette d’acqua, per i miei bambini, è stata lotta. Ma si potrà una cosa simile? Non si riesce ad organizzare meglio e in maniera più veloce?

Ritengo che se si vuole far aumentare il pubblico allo stadio, è necessario garantire anche delle comodità, altrimenti il pienone rimarrà solo un caso sporadico in occasione del derby.

Copertura curva e servizio bar vanno assolutamente presi in considerazione soprattutto se si vuole che siano le famiglie ad andare allo stadio ad assistere le partite. Forza Ravenna!