Università e Autorità Portuali di 5 paesi in visita al Terminal Container Ravenna

22 esponenti della Delegazione che guida il Progetto europeo LOOP PORTS finanziato dal programma EIT Climate Kic hanno visitato oggi il Terminal Container Ravenna, società partecipata da SAPIR e CONTSHIP. Ad accompagnarli nella giornata di studio il presidente Giannantonio Mingozzi, il direttore generale Milena Fico ed i dirigenti Battolini e Figna; componenti la Delegazione Università e Autorità Portuali provenienti da Spagna, Danimarca, Francia, Olanda e Italia.

Obiettivo del progetto è quello di facilitare le pratiche di economia circolare tramite la creazione di un apposito network tra più porti europei. “Un tema che ci interessa molto, ha sottolineato Mingozzi, utile per l’ampliamento dei nostri mercati di riferimento ed in particolare per la movimentazione dei container in tutto il mondo”. L’evento è organizzato a Ravenna grazie all’impegno dell’Università di Bologna, del campus di Ravenna e dal Centro per l’Innovazione CIFLA di Fondazione Flaminia.