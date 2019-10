A spasso per prepararsi alla Maratona di Ravenna: è l’Urban Walking by Night del I.T. Morigia

L’Istituto tecnologico Morigia propone ogni giovedì sera un training di urban walking, lungo le vie della città. Insegnanti, alunni e genitori si allenano camminando a passo sostenuto lungo un percorso prestabilito. Questo allenamento serale risulta una ottima preparazione alla Maratona Ravenna città d’arte che si svolgerà domenica 10 Novembre 2019, evento al quale l’Istituto Morigia aderisce con la massima partecipazione dei suoi studenti e insegnanti.

A condurre l’attività il trainer Daniele Verati, Prof. di motoria del Morigia, insieme alle colleghe Prati e Pretolani. Ogni giovedì si costituisce spontaneamente un bel gruppo di persone motivate e determinate (numerosi sono i giovani studenti del biennio: geometri e grafici) che in allegria si mettono alla prova; camminando attraversano la città lungo le vie storiche del centro, ed effettuano soste motorie per eseguire esercizi di stretching guidati. L’iniziativa si rivolge a chiunque abbia voglia di fare attività fisica e propone un allenamento in compagnia durante il quale i partecipanti potranno sperimentare la camminata come occasione di benessere e di crescita personale, sia psicologica che fisica. Camminare giova allo spirito, mette in moto il nostro corpo e libera la nostra mente. Ci fa sperimentare la fatica e la soddisfazione di aver raggiunto un determinato luogo, ci aiuta a credere nelle nostre potenzialità fisiche e intellettive. Questa bella iniziativa stimola la socializzazione dei nostri studenti – conclude il Prof. Verati – e promuove le occasioni di aggregazione tra genitori, insegnanti e ragazzi favorendo la costruzione di una bella comunità.

L’appuntamento per studenti, genitori e insegnanti è il giovedì sera alle ore 20.30 in Via dei Poggi 3/A. L’attività prevede un percorso di 8-10 km circa da effettuare in circa una ora e mezza. Si raccomanda abbigliamento tecnico-tattico, scarpe comode e kway. Si richiede ai partecipanti determinazione e motivazione e … tanta voglia di “stare insieme”.