Appuntamento con l’opera al femminile al Caffè Letterario di Ravenna

L’OPERA È DONNA!

La Cooperativa Emilia Romagna Concerti, in attesa dell’inizio della stagione di “Capire la Musica” propone alcuni appuntamenti in sedi originali e “alternative”. Dopo l’appuntamento al Jean Music Room, mercoledì 30 ottobre sarà il Caffè Letterario in Via Diaz 26 ad ospitare un incontro a tre, fra il direttore d’orchestra Paolo Olmi, il tenore e scrittore Cristiano Cremonini e la musicologa Valentina Accardi, per parlare delle “Donne del Melodramma” (che Cremonini racconta nel suo libro Opera d’amore, Ed. Pendragon), della loro vita, poiché storicamente esistite, ma anche delle loro epoche, dei capolavori letterari scaturiti grazie alle loro personalità e ovviamente dei grandi compositori che le hanno rese immortali attraverso la loro musica.

Donne entrate nel mito come Lucia, Violetta, Adriana e Cio-Cio-San, grazie al loro coraggio, alla forza con cui hanno lottato – fino alla morte – per affermare i propri diritti, la propria dignità, i propri ideali; per cambiare il loro mondo, spietato e ingiusto. In breve, per essere libere.