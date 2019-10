Cervia. Approvato l’OdG sull’ assistenza agli anziani

Il Consiglio comunale di Cervia ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno presentato da Partito Democratico, Cervia Ti Amo e Pri- Cervia Domani volto a creare un percorso di sensibilizzazione in merito all’assistenza domiciliare agli anziani e a contrastare la fragilità degli anziani soli e l’emarginazione sociale delle assistenti famigliari.

“Come capogruppo del Partito Democratico, esprimo grande soddisfazione per la totale condivisione e approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno – dichiara Antonio Emiliano Svezia -. Un passo importante che impegna il Sindaco Massimo Medri e la giunta a promuovere questo processo partecipativo; coinvolgendo i cittadini, le associazioni del territorio, i consigli di zona e i comitati, le parrocchie, i servizi sociali e lo sportello cittadini attivi”.

“Ringrazio i colleghi della maggioranza e dell’opposizione per aver contribuito con i loro interventi all’approvazione del progetto – prosegue Svezia -. Un’opportunità di approfondimento di un fenomeno, come quello dell’assistenza domiciliare agli anziani. Una nuova forma di welfare rivolta alle persone più bisognose che non possono permettersi privatamente un aiuto in casa. Perché la solitudine è il vero dramma degli anziani”.