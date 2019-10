Ravenna. Albergo del Cuore della Coop San Vitale vince il Premio Innovatori Responsabili della Regione E-R

Il progetto “Albergo del Cuore” della Cooperativa sociale San Vitale ha vinto, per la categoria D dedicata alle cooperative sociali, la quinta edizione del Premio Innovatori Responsabili della Regione Emilia-Romagna che valorizza l’innovazione, la qualificazione e la responsabilità sociale delle imprese.

Il premio, in particolare, riconosce le iniziative promosse sul territorio regionale da imprese, professionisti, enti locali, scuole e università che contribuiscono all’attuazione del 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La premiazione dei 32 progetti premiati tra i 139 partecipanti si è tenuta nel pomeriggio del 30 ottobre al Museo Classis di Ravenna.

L’Albergo del Cuore di Ravenna sarà uno dei primi esempi in Italia di albergo accessibile, laddove non solo si abbatteranno le barriere architettoniche fisiche e ambientali ma si daranno opportunità di lavoro alle persone con disabilità. I lavori per la ristrutturazione dell’edificio, un ex hotel di via Rocca Brancaleone, stanno partendo in un’ottica di partecipazione della cittadinanza, che potrà non solo collaborare fisicamente al cantiere ma dare consigli e suggerimenti.

“Siamo davvero felici di questo premio – commenta Romina Maresi, presidente di San Vitale – che per noi non è solo un attestato di stima ma un simbolo che ci porteremo indietro negli anni a venire. Riconoscere la validità e l’importanza del nostro progetto ha valore non solo per quello che l’Albergo sarà e rappresenterà e per i suoi obiettivi ma anche per le modalità di realizzazione, che puntano alla partecipazione dal basso. Siamo grati alla Regione Emilia-Romagna che ha saputo cogliere la sensibilità e l’impegno che stanno dietro al nostro progetto. In queste settimane stiamo ricevendo da tutta Italia telefonate e richieste di informazioni sull’Albergo, un altro segnale del fatto che siamo sulla strada giusta”.