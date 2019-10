Riciclandino: premiata la scuola primaria Carducci di Castiglione di Cervia

Giunto alla sua ottava edizione, si è concluso oggi con la premiazione della scuola vincitrice di Cervia per l’’a.s. 2018-19 il concorso Riciclandino, che promuove l’utilizzo delle stazioni ecologiche da parte di studenti e famiglie.

Tra le scuole cervesi il miglior risultato è stato raggiunto dai piccoli allievi della scuola primaria Carducci a Castiglione di Cervia che, grazie al lodevole impegno di bambini e famiglie che hanno conferito in stazione ecologica quasi 9.300 kg di rifiuti differenziati, si sono aggiudicati circa 1.180 euro e 55 risme di carta. La consegna dell’assegno simbolico ha avuto luogo questa mattina, presso l’istituto scolastico di via Salara 5, alla presenza dell’assessore comunale alla scuola Michela Brunelli e dei responsabili del Gruppo Hera.

Riciclandino dal 1 ottobre è ripartito e per anno scolastico 2019-2020 il Comune di Cervia mette a disposizione un budget per incentivi alle scuole pari a 3.415 euro e 150 risme di carta.

Il progetto ‘Riciclandino’

Il progetto ‘Riciclandino’ – ideato dal Comune di Ravenna e dal Gruppo Hera, in collaborazione con i Comuni dell’Unione della Romagna faentina e della Bassa Romagna, di Cervia, Russi e di Atersir – in tutto il territorio della provincia di Ravenna ha registrato l’adesione di quasi 250 scuole, per le quali erano in palio circa 73mila € in denaro e oltre 3.700 risme di carta. Grazie all’impegno dei dirigenti scolastici, che hanno inserito Riciclandino nei loro piani formativi, e delle famiglie degli studenti della provincia di Ravenna complessivamente sono stati infatti conferiti alle stazioni ecologiche del ravennate circa 787.500 kg di rifiuti differenziati.

Come si utilizza la tessera di Riciclandino

Ad ogni scuola che aderisce al progetto, viene assegnato un apposito codice a barre, riprodotto su tessere distribuite a ciascun alunno.

I ragazzi che con i propri genitori si recano alle stazioni ecologiche per conferire i rifiuti ed esibiscono il codice a barre identificativo dell’utente (es. il codice a barre della vecchia bolletta di igiene ambientale) assieme alla tessera Riciclandino usufruiscono dello sconto di € 0,15/kg per i conferimenti dei seguenti rifiuti: carta/cartone, vetro/lattine, plastica, olio minerale, olio vegetale e batterie. In più ulteriori € 4 per i conferimenti di ingombranti e Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee) voluminosi, come da regolamento Atersir.

I rifiuti differenziati scontabili e i piccoli Raee conferiti in stazione ecologica contribuiscono a determinare le graduatorie delle scuole per la distribuzione di incentivi economici. Comunque, tutti i rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica fanno ottenere risme di carta riciclata.