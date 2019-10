Unione. Cimice Asiatica, strategie condivise per salvaguardare le colture frutticole

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato il documento elaborato dal Tavolo Verde della Provincia di Ravenna, che comprende CIA Romagna, Confagricoltura Ravenna, Coldiretti Ravenna, Copagri Ravenna, UGC Cisl Ravenna, AGCI Emilia-Romagna, Confocooperative Ravenna-Rimini e Legacoop Romagna, finalizzato a salvaguardare le colture frutticole del territorio dall’emergenza della cimice asiatica, condividendone i contenuti e le preoccupazioni.

Da alcuni anni infatti si registra nel territorio italiano la presenza di questo insetto che sta creando danni all’agricoltura: la mancata attivazione di misure risolutive dell’emergenza – si legge nel documento del Tavolo Verde – provocherà una serie di effetti gravi, da una riduzione della aziende agricole alla riduzione delle biodiversità vegetali fino al crollo di produzioni frutticole di grande quantità.

La Giunta dell’Unione ha pertanto approvato il documento ritenendolo ampiamente condivisibile, impegnandosi ad attivarsi a tutela degli interessi dei cittadini e delle imprese agricole del territorio e sollecitando inoltre il Parlamento ed il Governo allo stanziamento dei fondi necessari per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese e alla diffusione più rapida possibile dell’insetto antagonista per limitare la diffusione della cimice asiatica. Saranno inoltre avviate delle azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica e per spingere le istituzioni regionali e nazionali ad avviare un serio piano d’azione per contrastare la diffusione della cimice, che si inseriranno nel contesto del Piano Piano regionale per il contrasto alla cimice asiatica, avviato dalla Regione Emilia-Romagna.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Emilia-Romagna: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/incontri-e-convegni/piano-regionale-per-il-contrasto-alla-cimice-asiatica