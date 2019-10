Visioni Fantastiche. I vincitori della prima edizione del festival

Les Jeaux sont faits! Martedì 29 ottobre, ultimo giorno di Festival, al Palazzo del Cinema e dei Congressi, si è tenuta l’incredibile cerimonia di premiazione di Visioni Fantastiche. Si è concluso l’ultimo atto di uno dei festival di cinema più unici del panorama artistico italiano che, nonostante sia alla sua prima edizione, ha già fatto sognare migliaia di ragazzi e adolescenti, coinvolgendoli un una straordinaria proposta di eventi, proiezioni, concorsi e laboratori.

Per la Categoria 18+ del Concorso Internazionale, il cortometraggio vincitore dell’ambito premio in denaro di 200€ è Bloody fairy tales di Tereza Kovandová, Repubblica Ceca, 2018.

E’ The Snow Queen: Mirrorlands di Aleksey Tsitsilin, Russia, 2018, ad aggiudicarsi l’ambitissimo premio al Miglior Lungometraggio di Visioni Fantastiche: il film, che sventola alta la bandiera della Categoria 6+, si aggiudica così il mosaico “il Labirinto” per il giardino del carcere di Ravenna, premio creato dall’Associazione Disordine dei cavalieri della Malta e di tutti i colori, ex-allievi e insegnanti delle Scuole d’Arte di Ravenna e Provincia.

Finisce così Visioni Fantastiche e il suo incredibile programma ricco di incontri, anteprime e Master Class e cala il sipario su uno degli eventi più unici del panorama festivaliero italiano. Lo staff ringrazia e saluta il suo pubblico, in attesa di una seconda edizione ancora più straordinaria della prima.