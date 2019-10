All’Almagià di Ravenna torna “Visibile” fiera-mercato di arte e design e vetrina di nuova creatività

Alle Artificerie Almagià di Ravenna il 9 e 10 novembre torna la V edizione di Visibile, il progetto sperimentale che, curato da Associazione Culturale Norma in collaborazione con Rete Almagià, unisce il format di una fiera-mercato di arte e design ad attività multidisciplinari che mappano e raccontano ciò che di più innovativo accade in ambito artistico e creativo. All’interno di Visibile più di venti artisti, alcuni anche giovanissimi, hanno la possibilità di esporre, vendere o anche soltanto far conoscere il proprio lavoro in un luogo che per due giorni diventa uno spazio nel quale il pubblico è coinvolto, sia nella visione e nell’eventuale acquisto, sia nell’esperienza diretta di dialogo con gli artisti.

La sezione Art & Design Fair è accompagnata dalla mostra interattiva Alchemica di Alkanoids, in collaborazione con Magazzeno Art Gallery e Bonobolabo, e da una serie di installazioni site specific pensate per VISIBILE (Simona Diacci, Lia Maggioli, Alessandro Palese e Xhulja Licaj, Lorenzo Scarpellini). Una parte rilevante è dedicata al suono, con djset e ascolti guidati (MU, Marco Samoré, LAIKA MVMNT) e ai talk (Giorgia Severi, Deriva Festival, Deda Project, Lorenzo Scarpellini, Yopoz). Uno spazio è infine riservato al workshop per bambini e famiglie con “in/visibile”, curato da Giulia Filippi.

Il luogo si trasforma così in una ‘opera-ambiente’ nella quale la relazione tra lavori esposti, artisti e, pubblico diventa l’aspetto più rilevante e creativo: un ‘opera d’arte condivisa e connessa con la comunità e con i contenuti che porta con sé. Un’opera aperta nella quale convivono analogico e digitale, memoria e futuro, sino a disegnare una nuova sharing creative community.

Visibile rappresenta un’interessante iniziativa dell’associazione Norma – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili Valentina Morigi – che si inserisce nell’ampia programmazione promossa dal Comune e dedicata ai ragazzi e alle ragazze più giovani. Nello specifico la multidisciplinarietà della proposta culturale offerta coinvolgerà sicuramente un pubblico abituato all’interazione e alla dematerializzazione tipiche dell’epoca attuale e darà l’opportunità ai giovani artisti di esporre e vendere le proprie opere”.

Associazione Norma, partendo dall’esperienza di Garage Sale (il market dedicato al riuso e all’handmade), declina il suo know-how sulla sostenibilità, sul rispetto e sulla qualità, indagando le azioni di “ frontiera”, quel che accade “qui e ora” quando si parla e si fa arte, attraverso modelli innovativi e fluidi, senza escludere in questo i linguaggi più tradizionali come pittura o scultura.

Le realtà presenti spaziano infatti da editoria indipendente, a grafica, pittura, scultura, fotografia, animazione, video, installazioni.

Visibile esiste grazie al sostegno del Comune di Ravenna Assessorato alle Politiche Giovanili, Regione Emilia Romagna e Fondazione del Monte.

ARTISTI E CREATIVI DI VISIBILE

Andrea Bellettini, Bonobolabo, Adua Castellucci, Giulia Cerini, Omar Cheikh, Cinquepiùdue, Giuliana Fantoni, Frab’s Magazines, MAG, Valentino Menghi, Francesca Morello, Caterina Nanni, Lara Norscia, Elisa Paolucci Giannettoni, Stefania Alos Pedretti, MG Posani, Gabriella Saiello, Marco Samorè, Lorenzo Scarpellini, Tai Yuh-Kuo, Giacomo Tampelli, Nicolò Vasini (Yopoz).