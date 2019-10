Associazione Demetra: tante iniziative a Lugo e in Bassa Romagna tra novembre e dicembre 2019

L’associazione Demetra donne in aiuto in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne ha organizzato una serie di iniziative.. Le iniziative sono state realizzate con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.L’associazione ha accolto dalla fondazione 1024 donne, sono state ospitate in emergenza 94 donne e 121 minorie dall’apertura della Casa Rifugiosono state ospitate 31 donne e 28 minori.

Oltre a progetti a sostegno di donne vittime di violenza, Demetra donne in aiuto si occupa di fare iniziative per sensibilizzare sulla violenza contro le donne e contrastare la cultura del femminicidio. “Anche quest’anno abbiamo organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare sul problema della violenza contro le donne e contrastare la cultura del femminicidio –spiega Giusi Dessypresidente di Demetra -Abbiamo pensato a tre libri che affrontano l’argomento.

Il primo con Manuela Ulivi, avvocata e presidente della Casa di Accoglienza per donne maltrattate di Milanoche con Vive e Libereha dato voce a donne che sono uscite dalla violenza grazie alla loro forza e alle loro risorse, il secondo è Delitto d’onore –il caso Cagnoni, interverranno Laura Gambi e Laura Orlandini,le autrici che hanno ricostruito quella che è stata la cronaca di una morte annunciata: il femminicidio di Giulia Ballestri che ha scosso profondamente non solo la città di Ravenna ma tutta l’Italia; il terzo libro invece, Se questo è amoreLa violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intimità affronterà una analisi della violenza contro le donne e ne dialogheremo con l’autrice Maria Dell’Anno. Il 25 novembre alle 15,30 ci troveremo al Parco del Loto per ricordare le donne vittime di femmincidio. Saranno presenti Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola e referente per le Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le assessore per le Pari Opportunità dei nove comuni della Bassa Romagna.

Quest’anno finalmente è stato aggiunto ilquartofiore dedicato a Yanexy Gonzales Guevarauccisa dal marito Marco Cantini, nel settembre del 2007 a Passogatto.Dobbiamo ringraziare Alvaro Ricci Lucchigrande maestro fabbro che ha realizzato il giglio selvatico, Elisa Simonipresidente della Compagnia dei Musivarie tutti coloro che hanno collaborato a decorare in mosaico i giglio, e ancora un ringraziamento per Giovanni Fontanierida sempre sensibile e attento al problema della violenza maschile contro le donne e sostenitore di Demetra e Anna Giulia Gallegati, assessora per le Pari Opportunità del Comune di Lugoche hanno collaborato alla realizzazione del giglio. Infine–conclude la presidente di Demetra -il 13 dicembre sarà realizzato lo spettacolo Donne che storia… che si svolgerà al teatroGoldoni di Bagnacavallo in collaborazione con il gruppo Le Notevoliche rivisiteranno le più importanti conquiste delle donne tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo proponendo le canzoni che hanno accompagnato il periodo di quelle conquiste”.

Gli appuntamenti in programma:

7 novembre 2019 alle ore 20,15 nellala Biblioteca Trisi-Piazza Fabrizio Trisi, 19 – Lugo

Presentazione del libro Vive e libere di Manuela Ulivi Ed. Paoline. Sarà presente l’autrice del libro, avvocata Manuela Ulivi, presidente della Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano e modererà Nadia Somma, referente di Demetra donne in aiuto.

8 novembre 2019 ore 17,30 nella Biblioteca Trisi -Piazza Fabrizio Trisi, 19 – Lugo

Presentazione del libro Delitto d’onore -il caso Cagnoni di Laura Gambi e Laura Orlandini Ed. Pendragon – Saranno presenti le autrici modererà Giuseppina Dessy presidente Demetra donne in aiuto.

22 novembre 2019 ore 17,30 nella Biblioteca Trisi-Piazza Fabrizio Trisi, 19- Lugo

Presentazione del libro Se questo è amore – La violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intima di Maria Dell’Anno -Ed Luoghi Interiori. Sarà presente l’autrice Maria Dell’Anno e modererà l’avvocata Manuela Liverani, consulente e consigliera di Demetra donne in aiuto (da definire ma a breve ve lo comunicheremo).

25 novembre 2019 alle ore 15,30 Parco del Loto – via Brignani B – Lugo, Parco del Loto di Lugo.

In ricordo delle donne vittime di femminicidio nel territorio della BassaRomagna, è stato apposto il quarto giglio selvaticoin ricordo di Yanezsky Gonzales, realizzato in rame dal grande artista fabbro Alvaro Ricci Lucchi, e decorato in mosaico grazie alla collaborazione con l’Università per gli adulti di Lugo. Saranno presenti Luca Piovaccari, sindaco Cotignola, referente Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni della Basssa Romagna e le assessore per le Pari Opportunità dei Nove Comuni, Margherita Dall’Olio, dirigente del servizio sociale di Lugo e Giusi Dessy , presidente di Demetra donne in aiuto.

13 dicembre2019 ore 20,15 Teatro Goldoni di Bagnacavallo – Piazza della Libertà, 17 Le NOTE voli accompagnate dal Quartetto Sobrio presentano il Concerto – Racconto: “LE DONNE…CHE STORIA!”- Viaggio nelle principali conquiste storiche delle donne italiane.