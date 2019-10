Faenza. Al Teatro San Giuseppe l’In…Stabile Compagnia porta in scena “Essere o non essere un Addams”

L’In…Stabile Compagnia di Faenza torna in scena con “Essere o non essere un Addams”, un energico e divertente spettacolo musicale sul significato più vero e autentico del concetto di normalità, in un adattamento teatrale basato su una delle famiglie più strampalate e famose di sempre: gli Addams.

Come rovinare la tranquilla e abitudinaria routine di una famiglia anzi, di due famiglie, se non facendole incappare l’una nell’altra? Magari con un improbabile invito per un ancor più improbabile unione? Una trama simile a “Indovina chi viene a cena?” esilarante ma profondo film sul concetto di diversità e pregiudizio.

Tra risate, colpi di scena, e stramberie ancor più inaspettate, un pubblico di tutte le età potrà divertirsi genuinamente o portarsi a casa una riflessione sul concetto profondo di normalità e diversità, una riflessione mai scontata e molto attuale.

Essere o non essere un Addams torna in scena venerdì 1 novembre e domenica 3 novembre alle ore 17.15 presso il Teatro San Giuseppe in Via Dal Pozzo, 19, a Faenza.

Info spettacolo: cell. 370 3255878 o Facebook: https://www.facebook.com/sangiuseppeinstabile/

Apertura sala e biglietteria un’ora prima di inizio spettacolo.