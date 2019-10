Faenza. Al via il laboratorio di teatro partecipato “Senza confini d’Europa”

Giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 20 parte il laboratorio di teatro partecipato per non-attori e attori “Senza confini d’Europa” progetto MAUERSPRINGER cittadini d’Europa con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Promozione della Cittadinanza Europea 2019

Partendo dall’esperienza teatrale intesa come luogo di relazione e di formazione comunitaria Il Teatro Due Mondi propone per i prossimi mesi un percorso di coinvolgimento, conoscenza e sensibilizzazione ai valori dell’Europa.

Alla base del progetto vi è l’idea di una Europa “senza confini”, sulla quale sarà sviluppato un racconto che grazie alle Azioni in strada renderà visibile il disvalore della divisione fra nazioni rafforzando al contrario il senso dell’integrazione fra le diversità europee. Il laboratorio è uno spazio di espressione e relazione dove i cittadini, italiani e non, potranno attraverso il teatro dare testimonianza pubblica della possibilità di superare i pregiudizi, sconfiggere l’ignoranza, rimuovere la paura.

Progetto in collaborazione con RicercAzione Faenza

Info:

Il giovedì dalle 20.00 alle 22.00, aperto a tutti, non è prevista nessuna quota di iscrizione, e non ci sono limiti di età

Primo incontro giovedì 31 ottobre 2019

Venerdì 1 e sabato 2 novembre 2019 alle ore 21, va in scena alla Casa del Teatro “Un buen morir ( Del Amor y otras iluminaciones) del Teatro de los Andes (Bolivia).

Un buen morir è la storia di una coppia di attori che condividono un’ultima colazione prima dell’alba. Una colazione surreale, carica di odori e di ricordi di un passato vissuto fra incontri e allontanamenti che segnano la storia di una coppia matura. Ma non si tratta di una coppia qualunque. Lui è morto e lei ha poco tempo per concludere un patto da cui non si può più tornare indietro. Uno spettacolo ricco di sorprese e di fine poesia, che tratta con un taglio quasi poliziesco il mondo intimo delle relazioni di una coppia che continua a stare assieme fino all’età matura e alla decisione cosciente di morire.

Venerdì 1 novembre dopo lo spettacolo brindisi per l’apertura della stagione.