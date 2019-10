Faenza. Appuntamenti a Palazzo Milzetti Venerdì 1 e domenica 2 novembre

Nel mese di novembre Palazzo Milzetti organizza una ricchissima serie di appuntamenti rivolti ad ogni tipo di pubblico.

Venerdì 1, Ognissanti, il museo sarà aperto con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30; alle ore 16.00 si terrà una visita guidata.

Domenica 3 ritorna l’appuntamento con la Fiera di San Rocco; in via eccezionale, l’apertura sarà estesa anche alla mattinata ed essendo prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito.

Venerdì 1 novembre OGNISSANTI Apertura 8.30 – 18.30/ ultimo ingresso 18 Ore 16.00

VISITA GUIDATA Oltre la vita nel mondo antico… un passaggio verso l’immortalità a cura dei Servizi Educativi del Museo fino ad esaurimento posti disponibili

Quale visione dell’Aldilà emerge dalle fonti antiche? C’è un Oltretomba della cultura omerica; c’è un nucleo pulsante al centro della terra, il Tartaro, in cui finivano le divinità sconfitte dagli dèi dell’Olimpo. Ci sono isole lontane e fortunate, dimora di eroi. Ci sono spazi vuoti, sbiancati dalla morte, in cui scorrono fonti e si alzano bianchi cipressi. Ci sono i regni dei trapassati di fronte a cui Orfeo canta il suo amore per la perduta Euridice. Ci sono regge e palazzi, persino prati, fiori e cieli, nello spazio in cui sprofonda la giovanissima Persefone, figlia della dea Demetra, costretta a unirsi in matrimonio con il dio dei morti Ade. Ci sono persino, ce lo racconta Virgilio, gli spiriti che ancora si devono incarnare nella vita mortale. La visita guidata, che in questa occasione viene offerta, è un percorso nell’Aldilà in compagnia degli Antichi. Si metterà in luce la ricchezza delle decorazioni pittoriche, ispirate alla mitologia classica, ove si ritrovano i miti e le storie dell’Aldilà: Fetonte, le Parche, Patroclo, Ettore, Polissena, Numa, Lucrezia, la Vestale, Ercole… fino al boudoir. Qui, in un finto quadro alla parete, si ripercorreranno le vicende di Ade e Proserpina. La visita è compresa nel biglietto d’ingresso, fino ad esaurimento posti disponibili.

Domenica 3 novembre #DOMENICALMUSEO E FIERA DI SAN ROCCO Apertura 8.30 – 18.30/ ultimo ingresso 18

Ingresso gratuito

Ritorna come ogni anno il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Rocco, che richiama moltissimi visitatori nel quartiere in cui il museo si trova. Per l’occasione, Palazzo Milzetti sarà eccezionalmente aperto anche nella mattinata, offrendo così la possibilità di essere visitato con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30.

Essendo inoltre la prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito, come in tutti i siti statali (vedi sui social #domenicalmuseo).