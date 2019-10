GialloLuna NeroNotte: si parte con La specialità, spettacolo “con uso di cucina” al Salone dei Mosaici

La notte di Halloween parte l’edizione 2019 del festival GialloLuna NeroNotte, in programma dal fino al 22 novembre a Ravenna. Alle ore 20,30 al Salone dei Mosaici, in Via IX febbraio a Ravenna, questa sera giovedì 31 ottobre viene infatti proposta “La specialità”, spettacolo “con uso di cucina” (non una cena con delitto), del Teatro di Après-Coup, regia di Federica Santambrogio, con Erika Urban e Christian Giammarini. Il testo è ispirato al racconto “La specialità della casa” di Stanley Ellin.

Dall’introduzione dello spettacolo: «Madame e Monsieur sono lieti di accogliervi: il menu della serata prevede parole da mangiare, cibo da ascoltare, musica da assaporare, teatro da mordere, canzoni da gustare. Al vostro tavolo si accomoderà non solo chi è venuto con voi, ma anche chi non conoscete affatto: a Madame e Monsieur piace mescolare gli ingredienti, insaporirli, accordarli al vostro palato, ma sempre secondo il loro gusto.Nella cucina di Madame e Monsieur si gioca un gioco che ogni sera si arricchisce della vostra presenza e forse qualcuno di voi ne farà parte anche più degli altri. Madame e Monsieur si nutrono di segreti inconfessabili, peccati da non perdonare, passioni da vivere fino alla fine, ma attenzione: sono molto abili nell’amalgamare la realtà con la finzione.È il loro mestiere. Benvenuti».

