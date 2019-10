Lugo. Servizio navetta per il cimitero nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre

Come ogni anno, il Comune di Lugo ha istituito il servizio di collegamento tra il centro urbano di Lugo e il cimitero in occasione delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti (venerdì 1 e sabato 2 novembre).

Il servizio sarà effettuato da due autobus dalle 9 alle 12.20 e dalle 14 alle 17.20, con partenza dal cimitero. Le corse verranno compiute ogni 15 minuti, al costo di 0,50 euro a corsa (i biglietti si fanno sull’autobus). Uno dei due autobus è dotato di pedana (per 2 carrozzine).

Per entrambi i mezzi sono previste fermate in via De’ Brozzi, via Amendola, viale Miraglia, viale Bertacchi, via Circondario Ponente, viale Oriani, piazzale Carducci, viale Masi, viale Dante, piazzale Stadio, viale Europa, via Foro Boario. L’elenco dettagliato delle fermate è disponibile sul sito del Comune di Lugo, www.comune.lugo.ra.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Urp del Comune di Lugo al numero 0545 38444.