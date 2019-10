Massa Lombarda: servizio navetta gratuita per il cimitero l’1 e il 2 novembre

Nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre sarà attivo un servizio di navetta gratuita per raggiungere il cimitero di Massa Lombarda.

La navetta effettuerà un servizio continuo dalle 9 alle 11 e dalle 13.30 alle 16. I punti di raccolta sono previsti in piazza Matteotti, nel parcheggio dello stadio “Dini e Salvalai” e nella piazza del Bar a Fruges. In questi punti saranno presenti i volontari Auser, mentre i volontari della Protezione civile si troveranno presso il cimitero.

Per chi abita lontano dai punti di raccolta è possibile prenotare il servizio entro giovedì 31 ottobre contattando l’Urp Informacittadino al numero 0545 985890, indicando nominativo e indirizzo.

Il servizio di navetta gratuita è a cura di Amministrazione comunale, Auser e Protezione Civile.