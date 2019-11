Al teatro Rasi di Ravenna arriva Cioccolab Slurp!

Cioccolab Slurp!, la cui partenza è fissata al teatro Rasi l’1 novembre 2019, è un progetto di Ravenna teatro a cura della Compagnia Drammatico vegetale, dedicato alle famiglie con bambini e bambine a partire dai 2 anni e ragazzi e ragazze fino ai 12 anni di età. Le attività prevedono una performance per la primissima infanzia, un laboratorio di pasticceria, uno spettacolo da palco e si svolgeranno tra venerdì 1 e lunedì 4 novembre, nel contesto della manifestazione “Art & Ciocc 2019”. Il progetto intende valorizzare l’artigianato come forma d’arte, l’artigianalità nel teatro, nella performance e nel laboratorio artistico.

Cioccolab Slurp! è dunque un progetto che valorizza, attraverso l’arte, l’artigianalità del cioccolato, integrando la manifestazione “Art & Ciocc 2019” con appuntamenti teatrali, laboratoriali e performativi. Il cioccolato è una materia viva e creativa, che può essere elaborata e trasformata a piacimento, elevata a forma d’arte, attraverso il gioco creativo, il teatro e l’esperienza performativa. Cioccolab Slurp! fa del cioccolato un elemento d’interazione tra pubblico, attori e artisti. Il teatro, la performance, il laboratorio creativo sono pensati per far rivivere al pubblico esperienze sinestetiche declinate tutte al cioccolato.

Le famiglie sperimenteranno nuove forme di socializzazione. Nel teatro è nota l’interazione tra spettatore e attore – così come nella performance artistica – la relazione che nasce tra chi guida l’atto e chi interagisce. O nel laboratorio creativo, in cui l’artista è in ascolto e conduce i partecipanti, passo dopo passo, a produrre l’opera. Il progetto si realizzerà prevalentemente al Teatro Rasi e negli spazi adiacenti, come la sala, il foyer, la platea e il palco. Il teatro, come bottega dell’artigianalità, sarà la fucina del cioccolato, per attori, artisti, spettatori/maestri cioccolatai.

IL PROGRAMMA

Teatro Rasi

SLURP!

Drammatico vegetale

venerdì 1 novembre ore 16 e ore 18

2 – 6 anni / 35 minuti / performance interattiva con cioccolato

(nuova produzione per Art & Ciocc 2019)

posti limitati – a prenotazione

Teatro Rasi

L’OMINO DEL PANE E DELLA MELA

I Fratelli Caproni

sabato 2 novembre ore 18

4 – 12 anni / 50 minuti / spettacolo teatrale e grande cioccolata Barbaiada

Ceccolini Bio

CIOCCOTORTA

Giancarlo Ceccolini

lunedì 4 novembre ore 17

6 – 10 anni / 60 minuti / laboratorio di pasticceria

posti limitati – a prenotazione

ENTI E COMPAGNIE COINVOLTE

Drammatico Vegetale – Ceccolini BIO – Fratelli Caproni – Comune di Ravenna – Assessorato sviluppo economico, industria, commercio, artigianato – Assessorato alla Cultura – Assessorato Pubblica Istruzione e Infanzia – Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Regione Emilia Romagna – Assitej Italia – Small Size Network – Villaggio Globale, Ottima Formazione.