Art&Ciocc: entra nel vivo la grande festa del cioccolato artigianale a Ravenna

Fine settimana molto dolce con il Tour dei Cioccolatieri di ART & CIOCC: in piazza del Popolo a Ravenna ci sono i maestri cioccolatieri artigiani, che fino al 3 novembre inonderanno di dolcezza la città, con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme. Ma non solo! Domenica 3 novembre, in piazza Kennedy si terrà una grande fiera straordinaria con i migliori articoli dai mercati di tutta la romagna.

Anche quest’anno con la grande festa del cioccolato artigianale si potranno degustare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. Infatti, quest’anno viene rivolta un’attenzione particolare alle diverse esigenze e scelte alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage.

Questa è la dodicesima edizione di ART & CIOCC che si svolge nel centro storico di Ravenna, la prima edizione infatti risale al 2008. Novità di quest’anno il CIOCCOLABORATORIO in piazza del Popolo dove alla mattina il maestro cioccolatiere Franco Scarfati della Pasticceria ‘Il Nazionale’ terrà lezioni di cioccolato gratuite per grandi e piccini e dimostrazioni di sculture di cioccolato.

Ma la festa non è solo in piazza: infatti sarà il Teatro Rasi ad ospitare CIOCCOLAB SLURP! un divertente laboratorio “cioccoteatrale” totalmente gratuito e dedicato a tutti i bambini dai 2 ai 12 anni. CIOCCOLAB SLURP! è un progetto che valorizza attraverso l’arte, l’artigianalità del cioccolato, arricchendo la festa di ART & CIOCC con appuntamenti teatrali, laboratoriali e performativi. Il cioccolato è una materia viva e creativa, che può essere elaborata e trasformata a piacimento, elevata a forma d’arte, attraverso il gioco creativo, il teatro e l’esperienza performativa.