Musei Mibact. Domenica 3 novembre l’ingresso è gratuito: i luoghi da visitare in Romagna

Domenica 3 novembre torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.

Su www.beniculturali.it/domenicalmuseo tutte le informazioni e gli orari di apertura.

I luoghi da visitare in Romagna:

NEL RAVENNATE

Antico porto di Classe

Basilica di Sant’Apollinare in Classe

Battistero degli Ariani

Mausoleo di Teodorico

Museo nazionale di Ravenna

Palazzo di Teodorico

NEL LUGHESE

Villa romana di Russi

NEL FAENTINO

Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna – Palazzo Milzetti Faenza

FORLì-CESENA

Museo archeologico nazionale di Sarsina