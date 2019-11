Domenica in giallo a Ravenna con il festival letterario GialloLuna NeroNotte

A conclusione della prima fase del festival GialloLuna NeroNotte (che dalla prossima settimana diventerà itinerante), domenica 3 novembre la Biblioteca Oriani ospita 4 incontri con gli autori: ore 11 Clown Bianco Edizioni e Cosimo Argentina, ore 12.30 aperitivo con la scrittrice Paola Amadesi, ore 15 Riccardo Zinelli e Lorena Lusetti, ore 17 gialli e neri per ragazzi con l’autore Paolo Foschi.

Cosimo Argentina è nato a Taranto nel 1963 e dal 1990 vive in Brianza, dove insegna diritto ed economia. Ha esordito nel 1999 con il romanzo “Il cadetto” (Marsilio), vincitore del Premio Kihlgren opera prima e del Premio Oplonti. In seguito ha pubblicato undici romanzi, tra cui si ricordano: “Cuore di cuoio” (Sironi 2004), “Maschio adulto solitario” (Manni 2008), “Vicolo dell’acciaio” (Fandango, 2010), “Per sempre carnivori” (Minimum fax, 2013). Il recente “Saul Kiruna, requiem per un detective” è uscito per i tipi di Oligo, nel febbraio 2019.

Paola Amadesi, scrittrice ravennate laureata in Filosofia Estetica, ha pubblicato con Perdisa Editore i romanzi storici “Walzer delle Speranze perdute” (2004), vincitore del premio per letteratura inedita Arcangelo Todaro Faranda; e “Il sole su Napoli”; ha anche curato il volume di Rosaria Troisi “Come un cesto di viole” (2004), nel decennale della scomparsa del fratello Massimo. Per Stamperia del Valentino è uscito “7 opere in Napoli” (2007), sugli ultimi anni di vita di Caravaggio a Napoli, secondo al premio “Salvatore Quasimodo”. Per Edizioni Moderna è curatrice e autrice della Collana del Mistero che consta di nove titoli, di cui sette a sua firma. Per Akea Edizioni ha pubblicato “Il viaggiatore a cavallo” (2018). Molti suoi titoli sono, per scelta personale, sul sito “Il mio libro” del Gruppo Editoriale L’Espresso, come “Il libro del Comando”, noir ambientato nel borgo medievale di Brisighella.

Riccardo Zinelli, classe 2000, vive a Parma. La sua pubblicazione più recente è il romanzo noir “Passato Prossimo” (Laura Capone Editore), con cui è stato finalista al prestigioso premio Piersanti Mattarella. Con la stessa opera è stato vincitore del Trofeo Città del Libro di Pontremoli, del Premio Letteratura Italiana Contemporanea e si è classificato terzo al Concorso Nazionale Argentario. È studente universitario, collabora con alcuni giornali locali, pubblica articoli sulla rivista culturale “Il Porticciolo” e cura laboratori di scrittura creativa nelle scuole primarie e secondarie. Ha inoltre pubblicato il racconto per ragazzi “Giallo a Montalloro” (Giovanelli Edizioni), il romanzo “Testimone Oculare” (Laura Capone Editore) e svariati racconti in antologie.

Nata a Bologna, dove vive, Lorena Lusetti ha iniziato a pubblicare nel 2006 romanzi, con una predilezione per il noir. Dopo “Una serata tranquilla” e “FerieFobia” (Giraldi), inizia a collaborare con Damster Edizioni: arrivano così “L’Ombra della Stella” (2012); “Terra alla Terra” (2013), premio speciale “Profumo d’Autrice” al concorso Internazionale Città di Cattolica 2014; “Grigio come il sangue”, (2014), “Attestato di Merito” al Premio letterario internazionale Città di Cattolica 2015; “L’Orecchio del diavolo” (2016); “Ricomincio dall’inferno. Nella pancia di Bologna” (2017); “I vasi di Ariosto. Un’indagine di Stella Spada” Bologna (2018); “Il nano rapito” (2019), sesta avventura dell’investigatrice privata bolognese Stella Spada. Intanto, nel 2015 pubblica con Giraldi “Pensieri e Parole”, che riceve il Premio Targa Paris al World Literary Prize 2015. Ha curato alcune antologie: nel 2016 insieme a Katia Brentani “Le donne che fecero l’impresa. Nessun pensiero è mai troppo grande” (Edizioni del Loggione), con racconti ispirati e dedicati alle donne imprenditrici in Emilia Romagna; con Carmine Caputo “Misteri e manicaretti dell’Appennino Bolognese” (Edizioni del Loggione) e altre ancora.

Paolo Foschi, romano classe ’67, è giornalista al Corriere della Sera, dove si occupa di economia e politica. Ha lavorato all’Unità, al gruppo Espresso e in Mondadori. Sposato con Maria Teresa, è padre di tre figli. Per le edizioni E/O ha pubblicato una serie di romanzi con protagonista il commissario Igor Attila, ex pugile a capo di una squadra di poliziotti particolari, che si occupa di crimini sportivi. Ha esordito nel 2012 con “Delitto alle Olimpiadi”; sono seguiti “Il castigo di Attila” (2012), “Il killer delle maratone” (2013), “Vendetta ai Mondiali” (2014) e “Omicidio al giro” (2015). Nel 2018 il romanzo “La pattinatrice sul mare” è uscito per i tipi di Giulio Perrone Editore. Con “La piscina dei misteri” passa ai romanzi per ragazzi (ma non solo) della collana Risfoglia di Armando Curcio Editore. È stato ospite di GialloLuna NeroNotte nel 2016, per l’edizione intitolata “Lo sport fa male (a volte uccide)”.

Lo scrittore Gianluca Di Matola, vincitore del Premio 2018 per il romanzo inedito (“Pulcinella è cattivo”, Clown Bianco Edizioni), non sarà presente, come invece annunciato, per problemi familiari. L’incontro vedrà la partecipazione degli editori Vania Rivalta e Stefano Mazzesi di Clown Bianco.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per informazioni: cell.: 335 6485088 – gialloluna@racine.ra.it – www.gialloluna.com

