Fiera di San Rocco di Faenza a tutto gas con la Ford Mustang Gt della scuderia Top Driver

Domenica 3 novembre in occasione dell’Antica Fiera di San Rocco di Faenza, che ogni anno attira migliaia di visitatori, la scuderia faentina Top Driver sarà presente con un proprio stand, dalle 9 alle 22, in Piazza 2 Giugno, di fronte al palazzo delle esposizioni. Sarà esposta la mitica Ford Mustang Gt e saranno illustrate le modalità di partecipazione ai corsi di guida sicura e sportiva,organizzati dal sodalizio manfredo; inoltre verranno presentate le iniziative programmate nel 2020, come lo Slalom di Brisighella, il Raduno Antica Faenza e il concorso di pittura “automobilistica” Motori e Pennelli.