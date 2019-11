Ravenna Nightmare Film Fest. Il programma di sabato 2 novembre, con Liliana Cavani

Ravenna Nightmare Film Fest prosegue sabato 2 novembre con una programmazione ricca di eventi, ospiti e anteprime.

Si comincia alle 10:30 con “L’Ultima Notte” di Francesco Barozzi, la prima proiezione di Showcase Emilia-Romagna, la sezione dedicata al grande cinema prodotto in regione. Nel film, la protagonista Bea è costretta ad abbandonare la città per tornare nella casa di campagna dove i suoi fratelli vivono ancora in condizioni degradate. Insofferente verso la sua nuova condizione, la donna li invita a modificare il loro stile di vita, ma svela la loro natura violenta e collerica, facendo affiorare antichi conflitti.

Si continua poi alle 15:00 con Feral di Andrès Kaiser, il sesto film in concorso. Il film è ambientato nelle montagne di Oaxaca, dove un sacerdote decide di accudire dei bambini selvaggi, per reintegrarli nella società. Tuttavia i suoi propositi sono più oscuri di quanto si potrebbe immaginare e ben presto, attraverso diari e interviste, la verità verrà alla luce. Il film godrà della presenza del regista Andrès Kaiser e della distributrice Betina Goldman che incontreranno il pubblico in un esclusivo Q&A dopo la proiezione, condotto dall’organizzatrice di eventi Silvia Moras.

Alle 17:30 poi verrà proiettato l’ultimo film in concorso: Sons of Denmark di Ulaa Salim. Il film è ambientato nella Copenaghen del futuro, quando, dopo un attentato terroristico, un leader razzista ottiene un grande consenso nei sondaggi. Zakaria, un giovane ragazzo arabo, per salvare la famiglia quindi, si unisce a una cellula di estremisti islamici, pronti a compiere un tremendo crimine. Ma niente è come appare…

Infine si giunge al must see della giornata: alle 20:00 infatti avrà luogo l’incontro con la decana delle registe italiane, Liliana Cavani. Regista teatrale e cinematografica fra le più importanti al mondo, Liliana Cavani è diventata celebre per il suo stile audace e intraprendente. La regista infatti ha sempre trattato tematiche scomode, come il razzismo, il sadomaso e la violenza, rivelando la natura fragile e selvaggia dell’essere umano. L’incontro con la regista sarà condotto dal Direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli. Nel corso della serata, poi sarà consegnata alla celebre regista La Medaglia al Valore realizzata dalla mosaicista Dusciana Bravura.

Dopo l’incontro, alle 21:00, avverrà la cerimonia di premiazione, in cui verranno comunicati i vincitori del festival. Verrà infatti assegnato l’Anello D’Oro al miglior Lungometraggio, l’Anello D’Argento al miglior Cortometraggio, creati dal Maestro Orafo Marco Gerbella, che rappresenteranno il premio del pubblico e infine verrà consegnato anche l’ambitissimo Premio della Critica, dato da una giuria di esperti critici, registi e personaggi di spicco del settore cinematografico.

Infine alle ore 21:30, verrà proiettato, come evento Speciale della sezione Nightmare Classic, il capolavoro di Liliana Cavani: Il Portiere di Notte nella versione restaurata da CSC-Cineteca Nazionale e Istituto Luce-Cinecittà. Il famosissimo film della regista è ambientato a Vienna, nel 1957, quando un’ebrea sopravvissuta all’Olocausto riconosce nel portiere del suo albergo un ex ufficiale delle SS con cui aveva un rapporto sadomasochista. Fra i due rinasce l’attrazione. Tuttavia la donna rappresenta una scomoda testimone, che molti nazisti vorrebbero eliminare.

INFO E BIGLIETTI

Tutte le proiezioni, in lingua originale con sottotitoli in italiano, avverranno al Palazzo del Cinema e dei Congressi in Largo Firenze 1.

Abbonamento Nightmare, valido dal 30 ottobre al 3 novembre

26€ Tutti gli ingressi

Biglietti interi Singoli

Biglietto Intero 5 €

Biglietto Ridotto 4 €

(Le riduzioni sono applicate a: Over 65, universitari, studenti maggiorenni delle Scuole Superiori e Docenti)

Ingresso OMAGGIO sempre garantito a una persona disabile e al suo accompagnatore