Ritroviamoci al Rasi: a Ravenna va in scena la commedia “Un marè imbezèl”

Il secondo appuntamento con la rassegna Ritroviamoci al Rasi, organizzata dalla Capit in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, è per domenica 3 novembre alle ore 15,30, Sul palcoscenico la compagnia Cvì de Magazén di S. Antonio propone la commedia brillante in tre atti di “Un marè imbezèl” con la regia di Omero Saiani.

Biglietteria dalle ore 14,30; prezzi da 5, a 9,00 €.