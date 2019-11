Al Centro sociale Borgo di Faenza un incontro sull’artrosi

Al Centro Sociale Borgo di Faenza, mercoledì 6 novembre alle ore 20,45 è in programma la conferenza: ARTROSI PREVENZIONE E CURA. PARLARE DI PATOLOGIE E CURARSI IN MODO NATURALE. Relatori il Dott. Giuseppe Piano specializzato in anestesia e medicina del dolore e Stefania Tronconi ideatrice della metodologia Bioginnastica masso fisioterapista e scienze motorie. L’artrosi è una patologia dolorosa che si manifesta a causa dell’usura delle cartilagini articolari, dovuta a fattori genetici, costituzionali, età, sesso, ecc. , che vengono aggravati da sovraccarico funzionale, squilibri posturali, tensioni muscolari e malattie come diabete, gotta, obesità, ecc.

Come prevenire e curare per mantenere la funzionalità del corpo e vivere appieno la propria quotidianità. La metodologia BIOGINNASTICA ha, sia valenza preventiva della artrosi o della progressione dell’artrosi già in atto, sia valenza terapeutica, mediante il riequilibrio della postura e l’eliminazione delle contratture muscolari, con conseguente riduzione del dolore e miglioramento dell’aspetto motorio e psicofisico.