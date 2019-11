Casola Valsenio, pranzo interculturale domenica 17 novembre con 9 portate di 9 paesi

In occasione del 2° Festival itinerante del Dialogo Interculturale e Interreligioso, organizzato dall’Unione della Romagna Faentina e promosso dalla Regione Emilia-Romagna, il Comune di Casola Valsenio propone un pranzo interculturale multietnico in collaborazione con la Consulta dei Cittadini Stranieri e la Pro Loco.

Il pranzo si terrà domenica 17 novembre a Casola Valsenio, nello stand gastronomico dell’Area Feste di viale D. Neri – Largo Nembrini. Sarà un pranzo di 9 portate provenienti da tutto il mondo, accompagnato da buona musica.

Saranno presenti in tavola: Romania, Ucraina, Serbia, Brasile, Albania, Pakistan, Gambia, Germania, Siria e naturalmente l’Italia, che accompagnerà il tutto con ottimo vino.

Prezzo: € 15,00 adulti – € 10,00 bambini da 4 ai 10 anni – bambini da 0 a 3 anni ospiti. Per info e prenotazioni: 328-5552551 / 3393827106 (entro il 10 novembre).

“Come sostenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani gli uomini sono tutti uguali. Ma cosa si intende realmente per uguaglianza? – si chiedono gli organizzatori – Purtroppo al giorno d’oggi si respira tanta discriminazione, chi viene giudicato diverso da noi è considerato come qualcuno da temere, qualcuno da non accettare perché non si conosce, e perciò incute paura.

Quello che desideriamo far capire alle persone è che uguaglianza non significa assomigliarsi (il che sarebbe alquanto noioso!) ma essere uguali nei diritti fondamentali quali: DIRITTO ALLA VITA, ALLA SALUTE, AL RISPETTO, ALL’ISTRUZIONE, ALLA LIBERA SCELTA DI ORIENTAMENTO POLITICO E RELIGIOSO. Crediamo fortemente che la possibilità di ogni uomo di esercitare questi imprescindibili diritti, a beneficio della propria unicità, sia un pilastro indispensabile per una società nella quale la diversità è sinonimo di risorsa, e dove la vera ricchezza risiede nel reciproco confronto.”