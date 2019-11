Faenza: I filosofi e il cinema, a cura dell’Associazione Filò

Il cinema è arte? Che cos’è un film? Qual è la natura dell’immagine? È riproduzione tecnica del reale, semplice imitazione, o, con Deleuze, estensione e prolungamento della realtà? Queste sono alcune delle questioni che saranno affrontate nella serata di martedì 5 novembre alle ore 21, presso il Cinema Europa di Faenza, nell’ambito dell’iniziativa I filosofi e il cinema organizzata dall’Associazione Filò. Il filo del pensiero.

In una rassegna tutta dedicata al rapporto tra cinema e filosofia, al centro di questo appuntamento sarà, invece, proprio la filosofia del cinema, che elegge la settima arte come oggetto della sua analisi. Dopo una breve introduzione in cui verranno illustrate alcune tra le più celebri interpretazioni filosofiche del cinema, anche per mezzo del supporto di immagini e di brani di testi originali, avranno luogo le consuete sessioni di dialogo filosofico, nelle quali si cercherà di rispondere insieme ad alcune domande sul mezzo di comunicazione che più di tutti ha influenzato gli ultimi cent’anni e che dallo stesso Federico Zeri è stato considerato la vera arte del Novecento.