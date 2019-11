L’attore Ivano Marescotti al Caffè Letterario di Lugo con la sua opera prima “Fatti veri”

Lunedì 4 novembre alle 21 Ivano Marescotti presenta all’hotel Ala d’oro di Lugo (corso Matteotti 56) il suo libro Fatti veri (Mondadori), nell’ambito della XVI edizione del Caffè letterario.

Prima opera narrativa dell’attore Ivano Marescotti, il libro è una raccolta di racconti autobiografici dal sapore delle storie di una volta, quelle narrate e tramandate nelle sere d’inverno davanti al camino. Il viaggio nel passato, che vede come indiscussi protagonisti la terra d’origine (la Bassa Romagna), i suoi abitanti e il suo dialetto, si apre con la nascita dell’autore e si chiude con la morte prematura del figlio. Passa dai banchi della scuola elementare e fa tappa sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna dove avviene la sua consacrazione ad attore professionista. Nel mezzo, un susseguirsi di aneddoti esilaranti, ricordi sofferti, momenti teneri e ambientazioni surreali. Introduce la serata Patrizia Randi.

Ivano Marescotti è nato a Villanova di Bagnacavallo. Nel 1981 intraprende l’attività teatrale e lavora, fra gli altri, con Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi e Marco Martinelli. Interpreta oltre cinquanta film, lavorando con registi come Anthony Minghella, Ridley Scott e Roberto Benigni, nonché Marco Risi, Pupi Avati, Sandro Baldoni, Maurizio Nichetti, e Klaus Maria Brandauer. Dal 1993 inizia un approfondito lavoro di recupero del suo dialetto romagnolo, tornando in teatro con i testi di Raffaello Baldini, per poi rileggere e riscrivere alla sua maniera grandi come Dante e Ariosto.

L’ingresso è libero. La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi con il patrocinio del Comune di Lugo. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it/.