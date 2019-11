Originale iniziativa green: azienda regala frutta e verdura in cambio di mozziconi di sigaretta

Originale iniziativa a favore dell’ambiente realizzata da La Valle delle Albicocche, azienda agricola che si sviluppa tra la Valle del Santerno e la Bassa Romagna.”Da oggi fino al 31 dicembre regaleremo 5 kg fra frutta e ortaggi misti di stagione a chiunque ci consegnerà 300 grammi di mozziconi di sigarette, contribuendo così alla pulizia del territorio e a impedire che questi mozziconi ci facciamo compagnia per terra, sui marciapiedi, nelle nostre spiagge, nei prati e così via. Liberiamo dalle cicche di sigaretta i luoghi dove viviamo, lavoriamo, ci divertiamo” – spiegano dall’Azienda agricola –.”Proprio in questi giorni parte anche la campagna di sensibilizzazione del Comune di Imola, per uno smaltimento corretto dei mozziconi di sigaretta. Molti altri Comuni, ad esempio della Riviera Adriatica, da tempo sono impegnati su questo fronte – sottolineano da Valle delle Albicocche -. Occorre comprendere che gettare per terra i rifiuti è segno di maleducazione e si contribuisce all’inquinamento delle città. Gettare i mozziconi, ad esempio, nei tombini si arreca un ulteriore danno perché difficilmente recuperabili. Quanti di noi si sono lamentati, altro esempio, quando in spiaggia, tra la sabbia, troviamo decine e decine di “cicche” buttate senza pensare al danno che si arreca all’ambiente e a tutti noi. Vivere in un ambiente pulito è un bene comune. Se ognuno fa la sua parte ci guadagniamo tutti“.

Come fare

Per aderire alla campagna scrivere a info@lavalledellealbicocche.it. Una volta raggiunto il peso dei mozziconi è necessario comunicarlo ed effettuare la consegna con conseguente ritiro dei 5 kg di prodotti il lunedì e giovedì a Imola, dalle 17.30 alle 18.30, presso la sede dell’associazione Primola, in via Lippi 2/C a Imola. Oppure tutti i giorni (previa accordo telefonico) direttamente in azienda in via Granaroli 8 a Bagnacavallo. Per ulteriori informazioni tel. 334.1308514 – www.lavalledellealbicocche.it

La Valle delle Albicocche è un’azienda agricola che si sviluppa tra la Valle del Santerno e la Bassa Romagna che opera per favorire un modo di consumare e produrre attento ai temi della salute, garantendo prodotti buoni, freschi, sani e di stagione. “Coltiviamo biologico e siamo certificati bio su ortaggi, pesche, albicocche, e ciliegie. Azienda plastic free, utilizziamo solo imballaggi riciclati – spiegano -. Da dieci anni utilizziamo tecniche colturali che hanno permesso di incrementare la sostanza organica dei nostri terreni”.